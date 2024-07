Punkty karne - co warto o nich wiedzieć?

Nieprzestrzeganie prawa szkodzi i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poza karami pieniężnymi kierowcy ryzykują zdrowiem, bezpieczeństwem swoich pasażerów, czy chociażby utratą uprawnień.

W dużym skrócie - czym właściwie są punkty karne?

To sposób karania kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Można je otrzymać za popełnienie określonych wykroczeń, takich jak przekroczenie prędkości, przejechanie na czerwonym świetle, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Powoli wraz z naginaniem przepisów, liczba punktów zwiększa się, zbliżając kierującego do nieuniknionych konsekwencji.

Po co je wprowadzono? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi oczywiście o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i skłonienie kierowców do przestrzegania przepisów. Jasne, mandaty też pełnią tę rolę, aczkolwiek to właśnie punkty karne mogą spowodować utratę uprawnień.

Utrata uprawnień - ile można mieć punktów na koncie?



Zasada w praktyce nie jest w ogóle skomplikowana. Osoby posiadające prawo jazdy krócej niż rok (mające je po raz pierwszy w życiu) podlegają specjalnej kwalifikacji. W dużym skrócie polega to na tym, że takie osoby mogą zdobyć maksymalnie 20 punktów karnych. Po przekroczeniu tej liczby starosta w trybie natychmiastowym odbiera wszystkie uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Dla przeciętnych kierowców z wyższym stażem niż ten podany powyżej, standardowa liczba punktów wynosi 24. Po ich przekroczeniu posiadacz prawa jazdy będzie musiał przejść egzamin sprawdzający kwalifikacje. Można z łatwością przyrównać go do testu, z którym zmagają się przyszli kierujący. Poza tym dochodzą do tego również badania psychologiczne. Oblanie, któregoś z testów równoznaczne jest z utratą prawa jazdy.

Liczbę punktów karnych sprawdzicie w mObywatelu

Załóżmy, że macie założony profil zaufany i posiadacie mObywatela. Wiedzieliście, że na nim możecie kontrolować liczbę swoich punktów karnych? Wystarczy jedynie zalogować się do aplikacji i wyszukać na głównej stronie odpowiednią zakładkę o podobnej nazwie. Po jej wciśnięciu użytkownik może wybrać jedną spośród dwóch kategorii. Pierwsza z nich dotyczy punktów karnych aktywnych, a druga tymczasowych. W przypadku tych drugich mamy z nimi do czynienia w momencie, gdy kierowca nie uregulował jeszcze grzywny. Ich ważność zaczyna się od momentu, gdy odpowiedni organ otrzyma płatność.

Częściowo możecie zredukować swoje punkty karne



Aktualne przepisy biorą pod uwagę coś takiego, jak kurs redukujący organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Składa się on z 8 wykładów, każdy z nich trwa 45 minut. Jak sama nazwa wskazuje jego celem jest pozbycie się części punktów pod warunkiem wzięcia udziału w specjalnych warsztatach trwających łącznie 6 godzin w ciągu jednego dnia. Te dzielą się na część teoretyczną oraz praktyczną.

Kierowcy mogą przejść przez taki kurs nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zakończenie szkolenia wiąże się ze zmniejszeniem swojej liczby punktów karnych o 6. Są usuwane od najstarszych naruszeń.

Osoby, które w okresie 1 roku od otrzymania prawa jazdy zdobyły już punkty karne, nie mogą brać udział w redukcji.

Przyszedł czas, żeby wspomnieć o najważniejszym. Czyli o kwocie kursu, bo przecież za darmo w dzisiejszych czasach ciężko jest dostać cokolwiek. Ta zależna jest od ośrodka, do którego się udamy. Łatwo jednak obliczyć, że średnia jego wynosi od 800-1000 złotych. Wysoka kwota za kurs, to kolejny powód, aby postępować zgodnie z prawem.