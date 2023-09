Istotna zmiana w mObywatel. mDowód już całkiem zastępuje plastikowy dokument?

mDowód jest już respektowany niemal wszędzie

Od 14 lipca mDowód jest akceptowany już niemal wszędzie. Dokument wystarczy do wylegitymowania się w sklepach, podpisywanie umów z firmami telekomunikacyjnymi na abonament czy rejestracje kart SIM w ofertach na kartę, przy odbieraniu od listonosza listu poleconego czy musieliśmy go okazywać już w placówce pocztowej Poczty Polskiej z awizo. Do tego możemy z tego dokumentu korzystać w kancelariach notarialnych, a żadnych problemów z dowodem w mObywatelu nie powinniście mieć we wszelakich urzędach — wojewódzkim, miejskich czy gminnych. Wszystkie urzędy samorządowe w Polsce mają obowiązek uznawania dowodu w aplikacji mObywatel.

Jak niedawno informował Grzegorz Ułan, są to tylko dwa przypadki, kiedy dokument w telefonie nie będzie brany pod uwagę — można więc ze spokojem przyznać, że po fizyczny dokument będziemy sięgać naprawdę sporadycznie. Jedyne sytuacje, kiedy mDowód nie będzie brany pod uwagę, to:

przy składaniu wniosku o nowy dowód w urzędzie, a więc raz na 10 lat;

przy przekraczaniu granicy kraju, a więc głównie na lotniskach.

mDowód jest już respektowany we wszystkich bankach!

Do tej pory nie można było również korzystać z mDowodu w instytucjach finansowych, czyli przede wszystkim w bankach. To jednak zmienia się dziś — od 1 września 2023 roku oficjalnie we wszystkich bankach w Polsce możemy się nim legitymować — przy zakładaniu rachunków, zaciąganiu kredytów czy wpłatach lub wypłatach gotówki.

Jak w banku można potwierdzić swoją tożsamość mDowodem? W czasie wizyty w placówce banku, klienci zainteresowani potwierdzeniem swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel 2.0, zostaną poproszeni przez pracownika banku, aby zalogowali się do tej aplikacji na swoim smartfonie. Kolejnym krokiem będzie poproszenie ich o zeskanowanie specjalnego kodu QR, który będzie udostępniony na stanowisku obsługi. Po udanym zeskanowaniu, pracownik banku uzyska potwierdzenie danych klienta w systemie, co umożliwi kontynuowanie procesu obsługi.