Z tej funkcji mObywatela skorzystała rekordowa liczba Polaków. Jesteś w tym gronie?

Ministerstwo chwali się, że obecnie z "Zastrzeż PESEL" skorzystało już 4,5 mln Polek i Polaków. Przyznam szczerze, że ta liczba nie robi na mnie większego wrażenia, gdyż już w czerwcu MC informowało, że na ten krok zdecydowało się 4 mln obywateli. różnica ok. 500 tysięcy na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy to nie tak dużo. Tym bardziej, że to właśnie od czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające na instytucje finansowe (i nie tylko) konieczność weryfikowania, czy PESEL osoby ubiegającej się np. o pożyczkę, czy kredyt nie jest zastrzeżony. Zastrzeżenie wpływa też na ograniczenia związane z wypłatą większych kwot w bankomatach, czy uniemożliwia wydanie duplikatu karty SIM. Nie da się jednak ukryć, że 4,5 mln osób świadomie zdecydowało się na zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych i warto promować to rozwiązanie. Tym bardziej, że zdaje ono egzamin. Jakiś czas temu Grzegorz pisał, że przestępcy przestraszyli się wprowadzenia nowych przepisów.

Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund. Dodatkowo, w ten sam prosty sposób można takie zastrzeżenie cofnąć, jeśli na przykład zamierzamy kupić coś na raty. Od niedawna w aplikacji udostępniliśmy także usługę Bezpiecznie w sieci, która daje możliwość zgłaszania podejrzanych stron internetowych, SMS-ów czy e-maili. Bezpieczeństwo cyfrowe to jeden z priorytetów rozwoju aplikacji

– powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zastrzeż PESEL. Z tego narzędzia skorzystało już ponad 4,5 mln Polaków