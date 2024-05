Chroń swoje dane i pieniądze. Oto co musisz zrobić jak najszybciej

Od 17 listopada 2023 roku, każdy obywatel posiadający numer PESEL ma możliwość jego zastrzeżenia, co już uczyniło ponad dwa miliony osób. Zastrzeżenie numeru PESEL jest prostym procesem, który można przeprowadzić elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub strony mobywatel.gov.pl, a także osobiście w urzędzie gminy. Proces ten jest intuicyjny i składa się z kilku kroków, które użytkownik może łatwo wykonać na swoim urządzeniu mobilnym.

Zastrzeżenie numeru PESEL wprowadza go do specjalnego rejestru, który od 1 czerwca 2024 roku będzie obowiązkowo sprawdzany przez instytucje finansowe przed realizacją transakcji. Oznacza to, że jeśli numer PESEL znajdzie się w bazie zastrzeżonych, a mimo to zostanie wykorzystany do zawarcia umowy, właściciel numeru nie będzie obciążony odpowiedzialnością za długi wynikające z oszustwa. To istotna zmiana, która ma na celu ochronę obywateli przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych.

Jak zastrzec PESEL? Czy można cofnąć zastrzeżenie?

PESEL, będący unikatowym jedenastocyfrowym kodem numerycznym, zawiera informacje takie jak data urodzenia, numer porządkowy, płeć oraz cyfrę kontrolną. Pomimo możliwości zastrzeżenia, numer ten nadal może być używany do codziennych czynności, takich jak załatwianie spraw urzędowych czy wizyty u lekarza. Dodatkowo, aplikacja mObywatel oferuje funkcje, które pozwalają na śledzenie historii zastrzeżeń i weryfikację statusu numeru PESEL, a także otrzymywanie powiadomień push o aktualizacjach związanych z numerem.

W przypadku potrzeby, zastrzeżenie numeru PESEL można łatwo cofnąć lub ponownie aktywować, co zapewnia elastyczność i kontrolę nad własnymi danymi. Zastrzeżenie numeru PESEL może również zapobiec wyłudzeniu kredytu, zdobyciu duplikatu karty SIM czy podpisaniu umowy u notariusza, co stanowi dodatkową warstwę ochrony dla obywateli.