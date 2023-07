mObywatel 2.0 to dopiero początek. Oto, co pojawi się w przyszłości

mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował przed weekendem wzbudzając tak duże zainteresowanie, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. O problemach z dostęp do dokumentów cyfrowych z poziomu aplikacji pisaliśmy tuż po pojawieniu się w App Store i Google Play aktualizacji. Użytkownicy zgłaszali m.in. błędy serwera, problemy z uwierzytelnianiem, logowaniem, itp. Na sytuację zareagował Centralny Ośrodek Informatyki, który w piątek opublikował oświadczenie:

W związku z dużym zainteresowaniem mObywatel, u niektórych użytkowników pojawiły się problemy techniczne w działaniu aplikacji. Pracujemy nad tym, żeby rozwiązać je jak najszybciej.

mObywatel 2.0 z masą nowości. Jednak to dopiero początek

Godziny mijały, mObywatel powoli wracał do żywych - i wydaje się, że na ten moment aplikacja (i całej usługi) działa już bez większych problemów. O tym, co potrafi nowa wersja przeczytacie w osobnym wpisie - w skrócie: daje ona dostęp do mDowodu - nowego cyfrowego dokumentu, który zrównany został z tradycyjnym dowodem i osobistym, co pozwala np. na legitymowanie się w urzędach, a wkrótce także bankach. Przez aplikację zalogujemy się także do serwisów publicznych, np. do e-Urzędu Skarbowego, ZUS, PUE czy IKP. mObywatel ma być stale rozwijany i z każdą kolejną aktualizacją pojawiać się będą dodatkowe możliwości - dokumenty i usługi. Na co warto czekać?

Zastrzeż PESEL - usługa umożliwi ochronę przed kradzieżą tożsamości

- usługa umożliwi ochronę przed kradzieżą tożsamości e-Doręczenia - elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami

- elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami e-Pełnomocnictwa - usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi.

- usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi. Historia pojazdu - ułatwi szybkie sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz wiarygodności oferty sprzedawcy

- ułatwi szybkie sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz wiarygodności oferty sprzedawcy e-Wizyta w ZUS - usługa pozwoli umówić przez internet wizyty w placówce ZUS

- usługa pozwoli umówić przez internet wizyty w placówce ZUS Zgłoszenie utraty dowodu osobistego - umożliwi czasowe zawieszenie dokumentu lub jego całkowite unieważnienie

- umożliwi czasowe zawieszenie dokumentu lub jego całkowite unieważnienie Tymczasowe prawo jazdy - będzie uprawniać do prowadzenia pojazdu od razu po zdanym egzaminie, a jeszcze przed wyrobieniem właściwego dokumentu

- będzie uprawniać do prowadzenia pojazdu od razu po zdanym egzaminie, a jeszcze przed wyrobieniem właściwego dokumentu Nowe dokumenty lokalne - w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów

- w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów Legitymacja osoby z niepełnosprawnością - potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

mObywatel 2.0. Czego się spodziewać w przyszłości?

Żeby stworzyć aplikację, która będzie rzeczywiście służyć obywatelom, musimy pytać ich o to, czego potrzebują. Przeprowadziliśmy badania, pytaliśmy społeczeństwo i specjalistów, czego oczekują od rządowej apki. Uważnie analizowaliśmy wszystkie głosy

- mówi minister Cieszyński dodając jednocześnie, że w aplikacji pojawi się też szereg funkcji, dzięki którym nasze sprawy urzędowe załatwimy szybko i bez wychodzenia z domu.

Warto jednak pamiętać, że mDowód, choć zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym, nie przyda nam się w niektórych przypadkach. Nowym dokumentem cyfrowym nie będziemy mogli posłużyć się w trzech sytuacjach: