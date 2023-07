Domyślne zastrzeganie PESEL? Cieszyński: Tak, ale jeszcze nie teraz

Zaczynając od ustawy o e–administracji, na konferencji poinformowano o liczbie już 16,5 mln aktywnych Profili Zaufanych, umożliwiających kontakt online z urzędami w Polsce.



Jednocześnie, mimo dynamicznego wzrostu wykorzystania go w tych kontaktach, nie jest to jeszcze zadowalający poziom, bo tylko co trzeci posiadacz PZ skorzystał z e-usługi w ostatnim półroczu - oczywiście to uśrednienie, bo jeden obywatel mógł złożyć e-podpis więcej niż jeden raz.

e-Doręczenia - darmowe listy polecone online

Ustawa o e-administracji ma wpłynąć na lepsze wykorzystanie potencjału e-usług w Polsce, poprzez wdrożenie i realizację nowych funkcjonalności. Między innymi mają to być e-Doręczenia. Pierwotny projekt zakładał, że dla samorządów opłata za pojedynczą korespondencję wysłaną przez urząd do obywateli będzie wynosiła 75% kosztu standardowej przesyłki poleconej.



W nowym projekcie zdecydowano się jednak, że będą one darmowe nie tylko dla obywateli, ale i dla samorządów, co ma je zachęcić do skorzystania z tej formy korespondencji, a co za tym idzie popularyzację wśród obywateli.

Kto za to zapłaci? Zdecydowano się na wariant ryczałtu wypłacanego z budżetu państwa operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej za obsługę i realizację e-Doręczeń, niezależnie od ich liczby. W pierwszym roku ma to być 270 mln zł i przez kolejne lata do dekady - łącznie około 900 mln zł.

e-Płatności w aplikacji mObywatel BLIKIEM

Kolejną funkcjonalnością w e-Administracji mają być e-Płatności, które można będzie wykorzystywać do opłacania e-usług (na początek podatki lokalne), bez wychodzenia z domu z poziomu aplikacji mObywatel 2.0.



Minister jako sukces wymienił tu wyznaczenie BLIKA jako operatora tych płatności, z uwagi na niski koszt pojedynczych transakcji. Rynkowy standard prowizji w opłatach państwowych wynosi obecnie od 12 groszy do 1 zł, BLIK będzie pobierał maksymalnie 5 groszy.

e-Pełnomocnictwa w aplikacji mObywatel



Warto tu jeszcze wspomnieć o e-Pełnomocnictwach, które będzie można udzielać bliskim osobom w aplikacji mObywatel 2.0, aby mogli załatwić wybrane sprawy urzędowe w naszym imieniu lub na przykład odebrać za nas naszą korespondencję na poczcie.

Zastrzeganie numeru PESEL i weryfikacja danych z dowodu

Przechodząc już do zastrzegania numerów PESEL, minister poinformował o dodatkowym zabezpieczeniu w tym temacie, a mianowicie udostępnieniu możliwości weryfikacji danych z dowodu osobistego - zwłaszcza zdjęcia, z tymi znajdującymi się w centralnym rejestrze dowodów osobistych. Będą mogły skorzystać z tej opcji banki i telekomy, co ma zapobiegać zaciąganiu kredytów na dowód "kolekcjonerski" czy atakom "na duplikat karty SIM".



Na koniec, odpowiedź ministra Cieszyńskiego na moje pytanie - dlaczego w temacie zastrzegania numerów PESEL, nie zdecydowano się na ich domyślną blokadę wszystkim obywatelom, skoro tak łatwo i szybko można je odblokować? Oto odpowiedź jaką uzyskałem:

Nie wszyscy korzystają z aplikacji mObywatel i nie każdy musi to robić. Oczywiście usługa ta przewiduje możliwość odblokowania numeru PESEL w urzędzie, ale ponieważ skutki prawne takiego zastrzeżenia są bardzo daleko idące, to włączenie tego domyślnie, tak naprawdę odebrałoby właściwie wszystkim Polakom - w momencie uruchomienia tej usługi, możliwości zawarcia umowy kredytu czy kupienia abonamentu komórkowego. Moc tego jest zbyt duża, uważam więc, że racjonalnym jest uruchomienie tego w tej postaci, a jeżeli okaże się w toku działania, że zainteresowanie jest duże i Polacy rozumieją już jak działa ta usługa, to wtedy włączenie domyślnego zastrzegania miałoby sens.

