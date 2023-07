Czy mObywatel zastępuje dowód? Wszystko co musisz wiedzieć

mDowód to nie cyfrowa kopia dowodu osobistego

Przede wszystkim mDowód, który pojawił się w nowej odsłonie mObywatela (zresztą oznaczony odpowiednio w panelu jako nowość), nie jest cyfrową kopią i nie zastępuje plastikowego dowodu osobistego. Można powiedzieć, że teraz będziemy w posiadaniu dwóch dokumentów - cyfrowego i fizycznego.

Cyfrowym mDowodem będziemy mogli potwierdzać swoją tożsamość w urzędach, różnego rodzaju firmach przy zawieraniu umów, u notariusza czy w wypożyczalniach, a nawet od września w bankach.

Nie ma już obowiązku noszenia ze sobą dowodu osobistego – wystarczy, że wylegitymujemy się mDowodem. Przypominamy, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. mDowodu będziemy mogli użyć w każdej sytuacji: w urzędach, u notariusza, zawierając umowy, ale też np. wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy.

Z kolei fizyczny dowód osobisty będzie nam nadal potrzebny przy składaniu wniosku o nowy dowód czy przy przekraczaniu granicy. Jak przypomina wyżej ministerstwo cyfryzacji, dokumenty te różnią się serią i numerem (do sprawdzenia w Dane dokumentu –> Pokaż dane), ale i datą wydania i ważności. Porządkują tę kwestię - ważność Profilu Zaufanego (niezbędnego do zalogowania się do aplikacji mObywatel) wynosi 3 lata, ważność cyfrowego mDowodu wynosi 5 lat, z kolei ważność fizycznego dowodu osobistego to niezmiennie 10 lat.

mObywatel 2.0 - na co i po co mi to teraz potrzebne?

Logowanie do e-Administracji



Dzięki nowej aplikacji mObywatel 2.0 zalogujecie się w kilka sekund do serwisów online usług publicznych (GOV.pl, ZUS, e-Urzędu Skarbowego, PUE czy IKP), bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych jak przy logowaniu za pomocą Profilu Zaufanego czy bankowości elektronicznej. Osoby, które do tej pory logowały się tą uciążliwą metodą, mogą w ustawieniach na stronie https://pz.gov.pl: Profil zaufany - Szczegóły profilu, zmienić metodę autoryzacji na aplikację mObywatel.



Logowanie aplikacją mObywatel sprowadza się do zeskanowania kodu QR na stronie i potwierdzeniu przekazania danych w aplikacji kodem PIN.

Potwierdzenie tożsamości drugiej osoby

Wraz z nową odsłoną aplikacji mObywatel 2.0, zrezygnowano z potwierdzania tożsamości dodatkową aplikacją mWeryfikator. Od teraz funkcja ta jest wbudowana w mObywatel - wystarczy dla potwierdzenia swojej tożsamości lub sprawdzenia czyjejś, wybrać z ekranu głównego odpowiednią opcję w menu na dole: Kod QR i Zeskanuj kod QR lub Pokaż kod QR.

Pozostałe działające usługi w mObywatel 2.0

Ponadto, w aplikacji mObywatel 2.0 będziecie mogli zgłosić naruszenie środowiskowe, złożyć wniosek o dodatek gazowy czy sprawdzić punkty karne - to w przypadku samego mDowodu.



Oczywiście nadal będzie można dodawać do mObywatela inne dokumenty, do których mamy uprawnienia, jak Karta Dużej Rodziny, Legitymacja emeryty-rencisty, studenta czy szkolna, no i oczywiście posiadacze prawa jazdy mPrawo jazdy.

Co pojawi się w przyszłości w mObywatel 2.0?



Nie sięgając zbyt daleko, w pierwszej kolejności pojawią się tu ePłatności, moduł w którym zapłacimy online między innymi podatki lokalne - przy użyciu płatności mobilnych BLIK.



W najbliższych miesiącach ma pojawić się też moduł do zastrzeżenia numeru PESEL, jako ochrona przed wyłudzeniami kredytów czy innymi działaniami przestępców posługujących się podrobionymi dokumentami tożsamości, na przykład atakami na „duplikat karty SIM”.



Co jeszcze ważne na koniec, jeśli korzystaliście ze starszej wersji mObywatel (ale też testerzy wersji beta), wystarczy zaktualizować ją w mobilnych sklepach na Androida i iOS - nowy mObywatel 2.0 nie jest nową pozycją, zastąpi na Waszych urządzeniach poprzednią wersję (oraz wersję beta). Nowi użytkownicy aplikacji mogą ją pobrać z Google Play i App Store.