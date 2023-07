Z mObywatel nie trzeba będzie czekać na prawo jazdy

W marcu pojawiły się pierwsze doniesienia o wprowadzeniu tymczasowego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu dla osób, które zdały egzamin, ale wciąż oczekują na wydanie plastikowego prawka. Dziś dowiedzieliśmy się, że nowa funkcjonalność trafi do mObywatela już w przyszłym miesiącu. Niebawem czekają nas także zmiany wewnątrz samej aplikacji.

Za kółkiem wystarczy mObywatel i tymczasowe prawo jazdy

Wyjście z ośrodka egzaminacyjnego z pozytywnie zdanym egzaminem to jeszcze nie wszytko. Świeżo upieczony kierowca musi poczekać nawet do dwóch tygodni na wydanie plastikowego dokumentu, zanim będzie mógł wsiąść za kółko bez problemów przy ewentualnej kontroli policji. To jednak już niebawem się zmieni, bo Ministerstwo Cyfryzacji jest już o krok od pełnego wdrożenia nowego dokumentu elektronicznego do aplikacji mObywatel – tymczasowego prawa jazdy.

Uprawnienie do kierowania pojazdem będzie dostępne w apce natychmiastowo po zatwierdzeniu zdanego egzaminu w systemie. Tymczasowe prawo jazdy będzie ważne przez 30 dni, by kierowcy mogli swobodnie poruszać się po drogach w oczekiwaniu na wydanie plastiku. Aktywacja nowości została zaplanowana na sierpień tego roku.

mObywatel 2.0 – banki w końcu będą musiały uznać elektroniczny dokument

To jednak nie koniec zmian w rządowej aplikacji. Już 14 lipca w ręce użytkowników zostanie oddana zaktualizowana wersja mObywatel 2.0. Wprowadza przede wszystkim nowy rodzaj dokumentu tożsamości, czyli mDowód – jedyny dowód tożsamości, potrzebny do załatwiania spraw urzędowych. Będzie akceptowany na terenie całego kraju z wyjątkiem banków – instytucje objęte ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy będą respektować mDowód dopiero od 1 września.

Dodatkowo będzie oferował też możliwości, o których szerzej pisał Piotr w tej publikacji:

Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.

Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).

Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).

"mDowód będzie miał inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Nie będzie już trzeba nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo każdy będzie miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Ale warto podkreślić, że nie zwalnia to obywateli z obowiązku posiadania tradycyjnego dowodu osobistego" – Michał Kalinowski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje też nad dodaniem do mObywatela funkcji bezpieczny autobus, umożliwiającej uzyskanie bezpłatnego dostępu do aktualnych danych z państwowego rejestru (przydatne, gdy chcemy sprawdzić bezpieczeństwo pojazdu, którym dzieci jadą na wycieczkę) i pilotażem programu e-płatności. Dotoczy on relacji obywatel-administracja państwowa i będzie umożliwiał dokonywanie opłat przy pomocy BLIKa – nieważne więc, w jakim banku obywatel ma konto.

mObywatel 2.0 będzie dostępny do pobrania/zaktualizowania już za dwa dni. Aplikację znajdziecie w App Store i Google Play.