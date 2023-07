Jedziesz na zagraniczne wakacje? O tych rzeczach musisz wiedzieć!

Chociaż często tego nie doceniamy, to Polska jest pod wieloma względami krajem bardzo rozwiniętym w kwestii cyfryzacji — sytuacja pod tym względem u nas wygląda dużo lepiej niż na przykład w Niemczech. Bardzo często mamy więc pewne przyzwyczajenia, które nie mają odzwierciedlenia w innych państwach. Jeśli wybieracie się na urlop poza granice naszego kraju, jest kilka rzeczy, o których musicie pamiętać.

mObywatel to świetna aplikacja, ale na wakacje weźcie fizyczne dokumenty

mObywatel to aplikacja, z której korzysta już przeszło 10 milionów użytkowników. Pozwala na przechowywanie wirtualnych dokumentów, takich jak dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy legitymacja szkolna. To powód, dla którego wiele osób przestało nosić przy sobie portfel. Przy pomocy dokumentu mObywatel można:

wylegitymować się podczas kontroli biletów w pociągu,

oddać głos w wyborach,

założyć kartę lojalnościową,

odebrać przesyłkę na poczcie,

potwierdzić dane osobowe na siłowni, w hotelu itp.,

potwierdzić wiek w sklepie.

Ponadto Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała, że 14 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. To otwiera furtkę do wprowadzenia szeregu zmian w aplikacji, w tym zrównania mObywatela z dowodem osobistym. Wkrótce więc dokumenty z aplikacji będą dokładnie tak samo istotne i respektowane, jak dokumenty fizyczne — ale wyłącznie na terenie Polski.

Trzeba bowiem pamiętać, że na lotnisku mObywatel nie zda egzaminu. Chociaż to świetna aplikacja, to przyda się do załatwiania formalnych spraw nad Wisłą — lecz nie jest respektowana poza granicami Polski. Nigdzie indziej dowód osobisty czy cokolwiek innego z aplikacji nie będzie brane na poważnie pod uwagę, z tego względu koniecznie musicie wziąć ze sobą fizyczne dokumenty.

Karta ubezpieczeniowa to podstawa. Czym jest Karta EKUZ?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w kilku innych krajach, takich jak Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Księstwo Liechtenstein. Karta EKUZ umożliwia podróżującym skorzystanie z opieki medycznej na warunkach obowiązujących w kraju, w którym przebywają. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług świadczonych przez EKUZ w kraju, do którego się akurat planujecie udać, zawsze znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Warto jednak zaznaczyć, że Karta EKUZ nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju. Jak możemy znaleźć na stronie internetowej Unii Europejskiej, jeśli zależy wam na bezpłatnym transporcie do domu w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń w wypadku podczas pobytu w innym kraju UE, warto wykupić osobne ubezpieczenie.

Karty wielowalutowe, czyli podstawa podróży

Karty wielowalutowe to absolutna podstawa wyjazdów za granicę. Karta wielowalutowa to instrument płatniczy, który umożliwia posiadaczom dokonywanie transakcji w różnych walutach za pomocą jednej karty. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób podróżujących lub dokonujących międzynarodowych płatności, ponieważ eliminuje konieczność posiadania wielu kart walutowych lub konwersji walut przed dokonaniem płatności.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest Revolut. To aplikacja finansowa oferująca szereg możliwości — od wymiany walut po korzystnym kursie, przez płacenie za zakupy dedykowaną kartą, po przesyłanie pieniędzy, a na korzystaniu z dodatkowych usług jak inwestowanie czy ubezpieczenia kończąc. Więcej na temat samego Revoluta możecie dowiedzieć się w artykule Piotra Kurka, który znajdziecie pod tym linkiem.

Kolejnym rozwiązaniem jest Wise. To — podobnie jak Revolut — firma wywodząca się z Wielkiej Brytanii, dawniej znana jako TransferWise. Została założona w 2011 roku i od tamtego czasu zyskała miliony użytkowników, stając się jednym z poważniejszych konkurentów dla Revoluta. Wise oferuje 56 walut, a korzystanie z karty możliwe jest w ponad 200 krajach. Karta Wise pozwala na wypłacanie pieniędzy z dowolnego bankomatu, lecz miesięczny limit wynosi 200 euro; jeśli będziecie chcieli wypłacić większą kwotę w ciągu 30 dni, będziecie musieli liczyć się z 2% prowizją. Wise słynie jednak z korzystnych kursów przewalutowywania pieniędzy.

Do tego nie można zapomnieć o takich rozwiązaniach jak N26, Monese, Cinkciarz.pl, Skrill — sprawdźcie porównanie wszystkich tych ofert na naszej stronie.

Warto mieć gotówkę

Karty kartami, ale nie wszędzie można płacić kartą w dowolnym miejscu. W Polsce terminale płatnicze są już w każdym miejscu, lecz zasada ta nie jest aktualna wszędzie — i z tego względu zawsze należy mieć ze sobą fizyczne pieniądze. Karty wielowalutowe pozwalają na wypłacanie pieniędzy (więcej informacji na ten temat znajdziecie we wcześniej wspomnianym porównaniu ofert), lecz trzeba mieć to na uwadze.

Kontakt z władzami — jaki numer alarmowy za granicą?

Jak czytamy na stronie Unii Europejskiej, 112 to jeden ogólnoeuropejski numer alarmowy, pod który można bezpłatnie dzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego w całej UE. Zostaniesz przekierowany bezpośrednio do służb ratunkowych – policji, pogotowia lub straży pożarnej.

Oprócz numeru 112 nadal działają krajowe numery alarmowe. Jednak 112 to jedyny numer, który zapewnia połączenie ze służbami ratunkowymi z dowolnego kraju UE. Jeśli chodzi o kraje spoza UE, należy wcześniej sprawdzić numer na policję, pogotowie czy straż pożarną.

