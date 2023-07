Fotoradary w Polsce w pół roku wystawiły 450 tys. mandatów

Nadal jeździmy za szybko

Mogłoby się wydawać, że w dobie rozbudowanych aplikacji do nawigacji, które informują kierowców o fotoradarach oraz patrolach policji na drogach, przekroczenia prędkości będą rzadkością. Nic jednak bardziej mylnego. Z danych przekazanych przez CANARD wynika, że stacjonarne fotoradary, które zamontowano w Polsce w ponad 400 lokalizacjach, tylko przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku odnotowały ponad 377 tys. przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Oznacza to, że średnio każdy fotoradar odnotowuje ponad 150 wykroczeń miesięcznie albo 5 dziennie. Niby niewiele, ale wszystko to zbiera się na całkiem pokaźną liczbę wystawionych mandatów.

Polecamy na Geekweek: mObywatel zamiast dowodu. Musisz zaktualizować aplikację

Do tego trzeba jeszcze doliczyć 76 tys. przypadków przekroczenia prędkości odnotowanych przez systemy odcinkowego pomiaru prędkości. Takich instalacji obecnie w Polsce jest tylko 30, co oznacza, że średnio każda z nich odnotowuje ponad 420 wykroczeń miesięcznie. Również sporo bo przecież każdy taki odcinek jest dobrze oznakowany i chyba nie jest wielkim problemem przejechanie go z wymaganą prędkością. Co więcej już wkrótce lista monitorowanych odcinków znacząco się powiększy. CANARD szykuje niemal 40 kolejnych lokalizacji, co oznacza, że liczba wykroczeń pewnie znacząco wzrośnie.

Rekordowy tunel na trasie S7

Jeśli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, to kierowcy najczęściej łamali przepisy w niedawno otwartym tunelu w ciągu trasy S7 pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Doszło tam do ponad 11 tys. wykroczeń, czyli praktycznie 15% wszystkich przypadków takich naruszeń odnotowanych przez CANARD na tego typu systemach. Drugiej miejsce przypada również na trasę S7, między miejscowościami Falęcice i Nowy Gózd, a na podium załapała się jeszcze Warszawa w ciągu trasy S8.

S7 tunel. Naprawa – Skomielna Biała: 11 335 S7. Falęcice – Nowy Gózd: 9037 S8 węzeł Warszawa Zachód. Blizne Łaszczyńskiego: 6867 S2 tunel POW. Warszawa, kier. Poznań: 6744 DK2. Zakręt: 5524

źródło: Moto.pl