iPad Pro oraz Macbook Air z nowymi ekranami mają trafić do sprzedaży (dopiero) w przyszłym roku

11-calowy iPad Pro z ekranem mini-LED

Tej wiosny Apple wprowadziło do sprzedaży tablety iPad Pro z procesorem M1. Tradycyjnie już — zaserwowali dwa warianty: 11-calowy oraz 12,9-calowy. Jednak oba te sprzęty różnią się od siebie nie tylko wielkością, ale także technologią ekranu. Większy sprzęt otrzymał ekran mini-LED, w mniejszym zaś… nowości jest jak na lekarstwo (zobacz: Wymieniłem iPada Pro na najnowszy model i… w ogóle tej zmiany nie odczułem). Dlatego też zrozumiałym wydaje się to, że ludzie wyczekują mniejszego tabletu z nowym ekranem. Wcześniej pojawiały się nieśmiałe plotki, że takowy może trafić do sprzedaży jeszcze tej jesieni, ale według Ming-Chi Kuo — nowy sprzęt miałby pojawić się na rynku dopiero w przyszłym roku. Jeżeli to się potwierdzi, to powrót do argumentów Apple dlaczego póki co 11-calowe modele nie otrzymały ekranu nazywanego przez firmę Lidquid Retina XDR będzie dość zabawny. Inżynierowie z Apple argumentowali to kwestią mobilności — i że 11-calowy iPad będzie za ciężki.