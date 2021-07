120 Hz w iPhone 14 ma być standardem. Taki ekran otrzymać ma cały zestaw przyszłorocznych modeli

iPhone 14 to na obecną chwilę pieśń przyszłości. Ale według najświeższych informacji którymi podzieliła się ze światem redakcja The Elec, przyszłoroczne modele miałyby doczekać się odświeżania 120 Hz w całej linii urządzeń. Nie tylko — jak ma to mieć miejsce w tym roku — w wariantach Pro. Gigant z Cupertino podobno dopina umowy z dostawcami podzespołów, aby w 2022 roku wszystkie ich smartfony — zarówno tańsze, jak i droższe — oferowały użytkownikom ekrany OLED z odświeżaniem 120 Hz. Niezwykle mnie to cieszy — tym bardziej, że przesiadka na najnowszy model iPhone’a okazała się na tyle niesatysfakcjonująca, że po kilku dniach powróciłem do starego modelu — i z utęsknieniem wypatruję nowych smartfonów Apple, które zaoferują odświeżanie ekranu 120 Hz.