Macbooki zrezygnują z TouchBara. Apple przywraca fizyczne przyciski

Nie tak dawno temu Krzysiek opisał dla was 6 przykładów na to, że Apple nie zawsze wie, czego chcą jego konusmenci, bądź też – nie potrafi tego osiągnąć, nie zamieniając sprzętu w coś nieużywalnego. Jednym z podanych tam przykładów były Macbooki z klawiaturami motylowymi, które wcześniej czy później po prostu się psuły, co w komputerze za te pieniądze jest po prostu nie do przyjęcia. Tamte Macbooki miały jednak jeszcze jedną funkcję, która mocno podzieliła użytkowników, a mianowicie – TouchBar. Zniknięcie fizycznych przycisków niektórzy przywitali z radością, inni narzekali, że znacznie utrudnia im to pracę bez patrzenia na klawiaturę. W naszej redakcji najbardziej zagorzałym przeciwnikiem TouchBara jest Kamil, który bardzo dokładnie opisał, co mu w tego typu rozwiązaniu nie pasuje. Użytkownicy Maców, którzy podzielają to zdanie mogą się ucieszyć, bo zapowiada się, że oto nastaje koniec TouchBara.

Nowe Macbooki Pro zrezygnują z TouchBara na rzecz fizycznych klawiszy

Plotki o tym, że Apple może pójść w tę stronę, jeżeli chodzi o design. O tym, że TouchBar wcale nie podoba się użytkownikom tak, jak Apple to sugeruje, krążyły w sieci od stycznia. Teraz jednak nadeszło długo wyczekiwane potwierdzenie. Display Supply Chain Consultants, współpracujący z Apple, potwierdzili, że w tegorocznych komputerach użytkownicy nie znajdą TouchBara, a w jego miejsce Apple przywróci fizyczne klawisze funkcyjne.