A gdyby tak iPhone potrafił mierzyć temperaturę ludzkiego ciała?

Mierzenie tętna, snu, poziomu stresu i alerty związane z przekraczaniem norm pomiarów to bez wątpienia ciekawsze funkcje Apple Watcha. Zegarek nie zastąpi urządzenia medycznego czy wizyty u lekarza, ale co jakiś czas słyszymy doniesienia, że w jakiś sposób pomógł, a nawet uratował czyjeś życie. Mam wrażenie, że żadna inna firma produkująca smartfony i smartwatche nie skupia się na tym aspekcie tak bardzo, można więc oczekiwać, że w przyszłości Apple będzie jeszcze bardziej inwestować w tego typu rozwiązania.

Ujawniono zgłoszenie patentowe pod nazwą „Przystawka do kamery i przetwarzanie obrazu do pomiaru temperatury”. Wygląda więc na to, że Apple pracuje nad tym, by w przyszłości dało się mierzyć temperaturę obiektów przy użyciu aparatu iPhona.