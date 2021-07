Wymieniłem iPada Pro na najnowszy model i… w ogóle tej zmiany nie odczułem

Więcej mocy, ale… co poza nią?

11-calowy iPad Pro nie dostał nowego ekranu. Z porównaniem do ubieglorocznego modelu dostał więc… zapas mocy i… co więcej? Nowy przedni aparat. Niby banał, ale jeżeli regularnie odbywacie wideorozmowy, jestem przekonany, że go docenicie. Nie dość, że nareszcie obraz wygląda jak na XXI wiek przystało — to jeszcze oferuje fantastyczną funkcję śledzenia rozmówcy. Niby drobiazg i bajer, ale naprawdę śledzenie użytkownika i „podążanie” za nim kamery wypada doskonale — i nawet jeśli kadr jest mało fortunny, bo tablet po prostu stoi na biurku. Gdy postać się rusza, on naprawdę doskonale sobie radzi za nią podążając. Oczywiście nie mówimy tu o dystansach liczonych w metrach, ale obrębie kilkudziesięciu centymetrów dookoła — wygląda to bardzo profesjonalnie, naturalnie, a my jesteśmy cały czas w centrum kadru.

Drugą z nowości jest port Thunderbolt USB 4. Od 2018 roku Apple nie zmienia portu w swoich iPadach Pro — wszystko wciąż z końcówką USB typu C, i dobrze. Tym razem jednak można mówić o jeszcze większej kompatybilności wszelkiej maści akcesoriów. Jeżeli korzystacie z takich dodatków do komputera, to prawdopodobnie macie cały zestaw stacji dokujących, przejściówek i spółki. Kilkukrotnie zdarzyło mi się zabrać takie niekompatybilne z poprzednim iPadem, bo były to po prostu akcesoria Thunderbolt 3. Teraz problem ten odchodzi w zapomnienie.

W przypadku urządzeń takich jak tablety bardzo istotnym elementem równania pozostaje bateria. Tutaj zmian także nie uświadczyłem — co… nie jest ani złe, ani dobre. W pełni naładowany akumulator w iPadzie Pro z M1 spokojnie wystarczy na dzień komfortowej pracy. 10-12 godzin, w zależności od tego jak bardzo będziemy go obciążać.