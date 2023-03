Była podwyżka, jest obniżka. Meta walczy o klienta?

Zeszły rok przyzwyczaił nas do podwyżek cen elektroniki. Nowy cennik sprzętów Apple, w szczególności w Europie, jeżył włos na głowie. Nie trzeba było długo czekać, by w ślad za największą firmą technologiczną świata poszli inni. Po wyższe ceny sięgali kolejni producenci sprzętów elektronicznych. Doszło nawet do sytuacji, w której niektóre firmy wydawały oficjalne oświadczenia, że mimo obaw klientów, swoich cen nie podniosą - tak zrobił w oficjalnym komunikacie Microsoft zapewniając, że cena konsol Xbox Series X|S utrzymana będzie na tym samym poziomie. Inni nie mieli takich hamulców - zdrożało PlayStation 5, zdrożały też inne produkty. Niektórzy tłumaczyli to niestabilną sytuacją rynkową. Tak było w przypadku Mety, która pod koniec lipca ubiegłego roku poinformowała, że podnosi ceny swoich gogli do wirtualnej rzeczywistości - w tym dwuletniego już sprzętu w postaci Meta Quest 2.

(...) koszty produkcji i wysyłki naszych produktów wzrastają. Poprzez dostosowanie ceny Quest 2, możemy kontynuować wzrost naszych inwestycji w przełomowe badań i rozwoju nowych produktów, które pchną segment VR na wyżyny

- tak tłumaczono wzrost ceny sprzętu o 100 dolarów. Od początku sierpnia za Meta Quest 2 w wersji 128 GB trzeba było zapłacić w USA 399,99 dolarów. Model z pamięcią wewnętrzną o pojemności 499,99 dolarów. Na otarcie łez klienci w bonusie otrzymają jedną z najpopularniejszych gier ze światów VR, Beat Saber. W Europie te ceny również wzrosły. To odpowiednio 449,99 i 549,99 euro. W przeliczeniu na złotówki daje nam to ok. 2121 i 2592 zł - dużo. W 2022 r. do sprzedaży trafiły też dużo bardziej zaawansowane, kosztujące 1499,99 dolarów, gogle VR Meta Quest Pro. Choć kierowane przede wszystkim do firm, deweloperów i najbardziej wymagających użytkowników, tak wysoka cena nie zachęcała do zakupów. Teraz, kilka miesięcy po podwyżkach i premierze modelu Pro, Meta ogłasza, że obniża ceny wybranych gogli VR.

Meta Quest 2 i Meta Quest Pro w niższych cenach

Jak informuje firma, jej celem zawsze było stworzenie sprzętu, który będzie dostępny dla jak największej liczby osób, aby mogły one skorzystać ze wszystkiego, co VR ma do zaoferowania:

Jesteśmy zaangażowani w budowanie dobrze prosperującego rynku VR, na którym będą mogli rozwijać się deweloperzy, firmy i twórcy. VR to potężna platforma społeczna i kreatywna technologia, a im więcej osób ma do niej dostęp, tym lepiej. Podobnie jak wy, działamy na dłuższą metę. I nie możemy się doczekać, aby powitać jeszcze więcej osób na platformie Meta Quest w nadchodzących latach.

Tak więc już dziś, 5 marca, cena gogli Meta Quest 2 w wersji 256 GB ulega zmniejszeniu o 70 dolarów i wynosi 429,99 dolarów. Za model Meta Quest Pro będzie trzeba zapłacić 999,99 dolarów - to o 500 dolarów mniej niż na premierę. Problem w tym, że obniżki nie dotkną wszystkich krajów, w których gogle Mety są dostępne - przynajmniej jeśli chodzi o model Quest 2. Niżą cenę zapłacą mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Włoch, Japonii, Holandii, Norwegii, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i USA. Na rynku europejskim za Quest 2 trzeba teraz zapłacić teraz 479,99 euro. Niestety, obniżka ta nie dotyczy Polski - wciąż musimy zapłacić za gogle VR w wersji 256 GB 549,99 euro. Cena Meta Quest Pro w pierwszej kolejności obniżona zostanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na pozostałych rynkach nowy cennik obowiązywać zacznie 15 marca.