Czekacie na gogle AR/VR od Apple? Firma nie jest jeszcze gotowa na ich prezentację. Ubiegli ją za to Chińczycy. Xiaomi na MWC pokazało swoją wizję przyszłości - Wireless AR Smart Glass

O tym, że Apple pracuje nad goglami rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości wiemy nie od dziś. Choć firma oficjalnie niczego nie potwierdziła, przynajmniej od dwóch lat w sieci krążą plotki, że to właśnie tego typu urządzenie będzie czymś zupełnie nowym w portfolio Amerykanów. Najnowsze informacje wskazują, że okulary AR/VR pokazane zostaną w tym roku. Choć pierwotnie mówiło się o wiośnie i tegorocznej odsłonie WWDC, tak znany analityk Ming-Chi Kuo wskazuje, że sprzęt pokazany światu zostanie dopiero jesienią. A wszystko przez problemy produkcyjne i związane z samym oprogramowaniem - Apple chce, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tylko perfekcyjnie przygotowana premiera da jakąkolwiek szansę na powodzenie i sprzedaż. A trzeba pamiętać, że gogle AR/VR raczej do najtańszych należeć nie będą.

Jak się teraz okazuje, kawałek tortu z rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości chcą dla siebie inni producenci sprzętu elektronicznego. I nie ma się co dziwić, że wśród nich jest także Xiaomi, które bacznie obserwuje rynek i gdy tylko nadarzy się okazja, prezentuje swój własny produkt wpisujący się w trendy i zainteresowania konsumentów. Tak też jest tym razem. Chińczycy nie śpią i nie zamierzą czekać na Apple. Firma na kończących się dzisiaj targach MWC zaprezentowała swoje własne okulary AR o dość prostej nazwie - Xiaomi Wireless AR Smart Glass.

Xiaomi Wireless AR Smart Glass. Okulary AR zaprezentowane

Okulary Xiaomi Wireless AR Smart Glass, to pierwsze bezprzewodowe okulary rozszerzonej rzeczywistości, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wygodzie użytkownika, bez potrzeby łączenia ich kablami z komputerem. Ważą zaledwie 126 g i wykorzystują opracowaną przez Xiaomi szybką magistralę do łączenia bezprzewodowo ze smartfonem. Urządzenie jest zbudowane na platformie Snapdragon XR2 Gen 1* i wyposażone w opracowany przez Xiaomi specjalny standard przesyłu danych. Okulary obsługują platformę deweloperską Snapdragon Spaces XR. Mają niskie opóźnienie wynoszące zaledwie 3 ms przy komunikacji ze smartfonem oraz 50 ms przy pełnym połączeniu bezprzewodowym, co jest porównywalne z rozwiązaniami przewodowymi. W wyświetlaczu zastosowano elementy elektrochromatyczne, które decydują o wyświetlaniu kolorów. Dzięki nim kolory zmienią się bardzo szybko, dając pełne wrażenie realności, niezależnie od warunków oświetleniowych. Osiągnięcie płynnej integracji świata cyfrowego i rzeczywistego wymaga postrzegania obiektów wirtualnych tak samo żywo i wyraźnie jak obiektów fizycznych. Aby spełnić tę potrzebę, urządzenie musi oferować wysoką jakość wyświetlania.

Xiaomi Wireless AR Smart Glass wymagają sparowania ze smartfonem Xiaomi 13 lub innym urządzeniem zgodnym ze standardem Snapdragon Spaces. Okulary będą dostępne w kolorze tytanowym i mają trzy rozmiary nosków. Użytkownicy z wadami wzroku mogą korzystać z dołączanego klipsa na szkła korekcyjne. W zakresie wsparcia oprogramowania, są one kompatybilne z platformami Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR i Microsoft MRTK development framework. Xiaomi zamierza ściśle współpracować z deweloperami, aby przyspieszyć wdrożenie nowych funkcji AR.