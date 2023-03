Społeczność graczy nie raz i nie dwa pokazała, że jeżeli chodzi o pomoc w słusznej sprawie, potrafi wspólnymi siłami zrobić naprawdę wiele. W momencie, w którym Rosja napadła na Ukrainę, wiele firm przeznaczyło zyski ze sprzedaży swoich produktów właśnie na pomoc naszym sąsiadom w potrzebie. I choć wojna wciąż trwa, zapewne wiecie, że niedawno wydarzyła się kolejna tragedia w postaci serii trzęsień ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię. Te spowodowały olbrzymie szkody, wiele ludzi straciło bliskie osoby bądź jest ciężko rannych, a do tego mnóstwo budynków mieszkalnych albo się zawaliło, albo też - jest uszkodzone do tego stopnia, że nie nadaje się do zamieszkania. W takiej sytuacji odbudowa wszystkiego w krótkim czasie zdecydowanie przekracza możliwości każdego kraju, dlatego pomoc humanitarna do Turcji płynie z każdego zakątku globu.

Teraz wy też możecie pomóc, kupując paczkę gier

Na stronie Humble Bundle znajdziecie promocję, w której możecie za minimum 28 euro (130 zł) nabyć 72 gry i 100 proc. z tej kwoty zostanie przekazane do organizacji Direct Relief, International Medical Corps i Save the Children. W paczce znajdują się 72 gry warte sumarycznie dużo, dużo więcej. W skład paczki wchodzą:

Ghostrunner

XCOM 2

Gotham Knights

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition

PayDay 2

Ticket to Ride

Strange Brigade

Euro Truck Simulator 2

Stick Fight

Farming Simulator 17

System Shock Enhanced Edition

System Shock 2

Pilgrims

Flynn: Son of Crimson

Into the Pit

Worms Rumble

Harmony’s Odyssey

Mount & Blade: Warband

Armello

Backbone

911 Operator

121 Operator

Calico

X-Morph: Defense Complete Pack

Zombie Driver HD Complete Edition

Space Crew: Legendary Edition

Monaco

Death Squared

Lust from Beyond – M Edition

Stygian: Reign of the Old Ones

Remnants of Naezith

Planet TD

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX

XEL

Little Orpheus

Detached: Non-VR Edition

Agent in Depth

Lighthouse Keeper

Hyper Gunsport

Meow Express

Arcade Spirits

Non-Stop Raiders

The Inner World

The Amazing American Circus

Soulblight

Stacking

Hack 'n’ Slash

MirrorMoon EP

Cosmic Express

Cris Tales

Orbital Racer

Symmetry

Guilty Gear X2 #Reload

Alchemist’s Castle

Soul Searching

Doughlings: Arcade

Doughlings: Invasion

Quadrata

Rym 0900

stikir

Cats and the Other Lives

Soulflow

Izmir: An Independence Simulator

Guns & Fishes

Pill Baby

Project Chemistry

Pixross

Frick, Inc

Sunlight

Za gry możecie zapłaciś więcej, jeżeli chcecie bardziej wspomóc pomoc humanitarną w Turcji i Syrii. Link do promocji jest tutaj.