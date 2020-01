Nowy Mercedes GLE w środku

Wnętrze Mercedesa GLE zostało gruntownie przebudowane, co było konieczne, gdy spojrzymy jak wyglądał poprzednik. Jakość wykonania i spasowania jest bardzo dobra, choć nieco brakuje do tego co mamy w Audi Q7. Niemal wszystkie materiały są miłe w dotyku i trudno znaleźć coś co by zatrzeszczało pod naciskiem. Mistrzowska w tym względzie jest kierownica, która w testowanym modelu była niezwykle przyjemna w dotyku, aż trudno mi to opisać słowami – nie wiem bowiem czy to kwestia wykorzystanej skóry czy czegoś innego. O przestronności raczej nie ma co pisać, bo Mercedes GLE to przecież bardzo duży SUV i to czy mam 12 czy 14 cm nad głową naprawdę nie ma znaczenia :)