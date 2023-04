Już na początku czerwca, w czasie WWDC 2023, Apple zaprezentuje swoje najnowsze wersje oprogramowania dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. iPhone, iPad, komputery Mac, Apple Watch, Apple TV i HomePod. Najwięcej uwagi przyciągać będą aktualizacje iOS 17 i iPadOS 17, które zapewne przyniosą sporo nowych funkcji. Najnowsze plotki pochodzą z francuskiego serwisu iPhone Soft sugerują, że zbliżająca się aktualizacja systemu iPadOS porzuci wsparcie dla niektórych starszych modeli iPadów. Chodzi tu przede wszystkim o podstawowego iPada 5. generacji oraz 1. generację iPada Pro.

iPad 5. generacji

Pierwszy z nich działa pod kontrolą procesora Apple A9 o architekturze 64-bitowej, drugi wykorzystuje procesor A9X z architekturą 64-bitową. Oba te procesory mogą być niewystarczające do wygodnej pracy na iPadOS 17, co może powodować konieczność dalszego wsparcia. Trzeba jednak dodać, że oba urządzenia otrzymały bardzo długie wsparcie systemowe od Apple. Gdy debiutowały na rynku, dostarczane były wraz z iOS 9 (iPad Pro 1. generacji) iOS 10 (iPad 5. generacji) - na kilka lat przed odseparowaniem systemu dedykowanego iPhonom od tego przygotowywanego z myślą o iPadach.

iPadOS 17. Lista kompatybilnych urządzeń

iPad Pro 1. generacji

Biorąc pod uwagę najnowsze plotki i wierząc w ich prawdziwość, iPadOS 17 pojawi się na tych urządzeniach:

iPad Pro 12,9 cala (6. generacji)

iPad Pro 11 cali (4. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (5. generacji)

iPad Pro 11 cala (3. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (4. generacji)

iPad Pro 11 cali (2. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (3. generacji)

iPad Pro 11 cali (1. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (2. generacji)

iPad Pro 10,5 cala

iPad (10. generacji)

iPad (9. generacji)

iPad (8. generacji)

iPad (7. generacji)

iPad (6. generacji)

iPad mini (6. generacji)

iPad mini (5. generacji)

iPad Air (5. generacji)

iPad Air (4. generacji)

iPad Air (3. generacji)

iPadOS 17 nie dla wszystkich. Co dalej ze starymi iPadami?

Warto mieć jednak na uwadze jedną, dość istotną informację. Choć iPadOS 17 pojawi się na niektórych starszych iPadach, to nie ze wszystkich funkcji nowego systemu będzie można korzystać. Już przy okazji iPadOS 16 mamy do czynienia z kilkoma, które zarezerwowane są wyłącznie dla nowszych modeli. Przykładowo - Stage Manager, które jest to ułatwieniem w pracy wielozadaniowej pozwalającym ustawiać dowolną wielkość okna apki i w jednym widoku pokazywać wiele nakładających się okien działa na następujących modelach: iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (3. i nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (1. i nowszej generacji).

Funkcja Stage Manager

Podobnie jest funkcja podłączania zewnętrznego monitora: tu potrzebny jest iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (5. i nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (3. i nowszej generacji). Podobnie sprawa wygląda w przypadku podłączenia zewnętrznego monitora - tu potrzebny jest np. iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (5. i nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (3. i nowszej generacji).

Jeśli informacje te okażą się prawdą i iPadOS 17 przestanie wspierać pierwszą generację iPadów Pro możemy się spodziewać, że i iOS 17 porzuci wsparcie dla niektórych modeli iPhone'ów. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że Apple zakończy wsparcie dla iPhone'a 8, iPhone'a 8 Plus i iPhone'a X. Po kilku dniach zostały one zdementowane przez innych insiderów mówiących, że iOS 17 działać będzie na urządzeniach, które już teraz działają pod kontrolą iOS 16. Jeśli jednak tak się nie stanie - użytkownicy starszych smartfonów będą zmuszeni do korzystania z najnowszej odsłony iOS 16 - na ten moment jest to iOS 16.4.1, a już niebawem pojawi się aktualizacja 16.5 wprowadzająca szereg poprawek i optymalizacji systemu.