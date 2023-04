iOS 17 zapowiada się interesująco! Na te zmiany warto czekać

Przed nami WWDC - jedno z najważniejszych wydarzeń dla deweloperów tworzących gry i aplikacje na systemy operacyjne Apple Już 5 czerwca, w dniu otwarcia konferencji, zostaną zaprezentowane nowe odsłony systemów iOS, iPadOS, macOS i watchOS. Bez wątpienia największe zainteresowanie budzi iOS 17 (oraz iPadOS 17). I choć wciąż o systemie nie wiemy zbyt wiele, stale pojawiają się nowe przecieki i informacje sugerujące kierunek, w którym podążać będą projektanci i programiści Apple. Co ciekawego pojawiło się w ostatnim czasie?

iOS 17. Lepsze widżety

Nie da się ukryć, że widżety na ekranie głównym iPhone'a to rzecz ciekawa i potrzebna, jednak nie do końca dopracowana. Dość wolne odświeżanie zawartości i brak daleko idącej interaktywności sprawia, że są zaledwie ciekawostką, a nie przydatnym narzędziem. To się zmieni wraz z iOS 17. Według najnowszych plotek i przecieków, programiści Apple rozważają wprowadzenie odświeżonego systemu odpowiedzialnego za tworzenie i wyświetlanie widżetów. Dzięki niemu developerzy i użytkownicy będą mogli z nich korzystać w zupełnie inny sposób. Na tem moment widżety prezentują informacje tylko do odczytu i nie obsługują elementów interaktywnych, takich jak elementy przewijane lub przełączniki. Jeśli wewnętrzne testy się powiodą, będą one umożliwiały dużo większą interakcję niż do tej pory.

iOS 17. Wyszukiwarka, Dynamic Island i wiele innych

Na iPhonie możemy wyszukiwać aplikacje i kontakty, zawartość w aplikacjach Poczta, Wiadomości, Zdjęcia i innych, a nawet tekst widoczny na zdjęciach. Z poziomu wyszukiwarki dostępnej z ekranu główne można również sprawdzić notowania giełdowe i kursy walut oraz wykonywać obliczenia, w tym konwersje jednostek. To także dobre miejsce na otwieranie stron www i aplikacji, a także wyszukiwanie zdjęć w bibliotece, w całym systemie oraz w sieci. Wyszukiwanie zwraca wyniki w pełnym przewijalnym oknie. Mogą być to informacje o kontaktach, wykonawcach muzycznych, aktorach, serialach telewizyjnych, filmach, firmach oraz ligach i drużynach. Wyszukiwarka już teraz pozwala na wiele, ale najwyraźniej będzie mogła jeszcze więcej - choć nie ma żadnych konkretów, można spodziewać dodatkowych funkcji wyszukiwania.

Dynamic Island, które zadebiutowało wraz z iPhonem 14 Pro w tym roku trafić ma do wszystkich modeli iPhone'a 15. A wraz z iOS 17 możemy oczekiwać dodatkowych funkcjonalności. Obecnie wyspa wyświetla m.in. alerty systemowe, takie jak niski procent baterii i przychodzące połączenia telefoniczne, oraz aktywności na żywo. Zmiany w nowej wersji systemu dotkną również powiadomień oraz niegasnącego ekranu. Pojawią się dodatkowe filtry w trybie skupienia, ulepszenia w aplikacji Wallet, aktualizacje w Aparacie i Zdrowiu, a także znaczną liczbę nowych frameworków ARKit - te mają być związane z goglami AR/VR, nad którymi prace mają być stale prowadzone. Czy zobaczymy je w czerwcu? Przekonamy się za dwa miesiące.

WWDC to także tradycyjnie start zamkniętej bety dla developerów, która nie będzie obejmowała wszystkich nowości. Wraz z kolejnymi odsłonami rozwojowej wersji systemu, zostanie ona udostępniona szerokiej publiczności w ramach otwartych testów beta - te potrwają przez całe wakacje. A we wrześniu lub na początku października odbędzie się premiera pełnej wersji systemu iOS 17. Patrząc jednak na poprzednie odsłony systemu, można się spodziewać, że nie wszystkie zapowiedziane na zbliżającym się WWDC funkcje pojawią się w pierwszej odsłonie oprogramowania.