Marques Brownlee, to popularny YouTuber którego większość z was kojarzy głównie jako MKBHD. Przez lata przeprowadził on już u siebie setki najrozmaitszych unboxingów. Jak wiadomo — autor lubuje się w sprzęcie Apple i takowego nigdy u niego nie brakuje. Tym razem jednak wsiadł on do (bardzo kosztownego) wehikułu czasu i na swoim kanale rozpakował... pierwszego iPhone'a.

Pierwszy iPhone w całej okazałości

Jak wiadomo — zakup pierwszego iPhone'a w 2023 roku to rzecz dość kosztowna. Zakup sprzętu w dobrym stanie dodatkowo podnosi poprzeczkę cenową. A zakup oryginalnie zapakowanego, nowego, egzemplarza to już zupełnie inna liga cenowa. W lutym wspominałem, że takowy na aukcji internetowej sprzedany został za ponad 60 tys. dolarów. MKBHD udało się jego egzemplarz nabyć nieco taniej — ale to również nie są kwoty, na które stać zwykłego Kowalskiego... czy nawet Smitha. YouTuber w swoim materiale prezentuje unboxing kilkunastoletniego smartfona, który udało mu się upolować na aukcji za 40320 dolarów. Zobaczcie sami:

W filmie Marques opowiada o tym, że znalezienie pierwszego iPhone'a w takim stanie nie jest łatwym zadaniem... i chyba trudno się dziwić. Owszem, smartfony Apple były zaczątkiem wielkiej rewolucji, ale pierwszy iPhone nie sprzedawał się tak spektakularnie, jak jego następcy — tym samym potencjalnych egzemplarzy do zakupu jest znacznie mniej. A kiedy mowa o tych, które z rozmaitych powodów wciąż są zapakowane — sytuacja robi się jeszcze bardziej skomplikowana. A kiedy już takowe się znajduje, to... no właśnie, trzeba za nie słono zapłacić — bo mimo że nie są to jakieś antyki i rzeczy "jedyne w swoim rodzaju", to mowa tu o przedmiotach użytkowych. Gdyby świat wiedział jak to się potoczy i ile będzie warte w 2023, prawdopodobnie wielu z nas skusiłoby się na kilka egzemplarzy które czekałyby na lepsze czasy. Ale wtedy TAK DOBRE czasy na sprzedaż pewnie nigdy by nie nadeszły ;).

Co w unboxingu?

Marques dokładnie przeanalizował opakowanie i zawartość, pokazując każdy element. W filmie opowiada o szczegółach, takich jak naklejka "Lucky You", którą zobaczył na opakowaniu i próbował zbadać jej pochodzenie. Dzięki pomocy producenta udało mu się dowiedzieć, że była to naklejka, która była wykorzystywana przez niektóre sklepy detaliczne Apple w 2007 roku, czasem w okolicach zakupów upominkowych.

Unboxing pierwszego iPhone'a to bez wątpienia nie jest materiał, który stali widzowie MKBHD spodziewali się doświadczyć w 2023 na jego kanale. A jednak mają taką okazję i myślę, że... jak zresztą wszystkie profesjonalnie zrealizowane przez twórcę wideo — będą zachwyceni. No i nie ukrywam, miło tak popatrzeć na ten niepozorny gadżet który (pośrednio, ale jednak) wywrócił świat do góry nogami po latach.