iPad, iPad Air, Pro, a może mini? Który model tabletu Apple wybrać?

Krótka historia iPada

Apple rozpoczęło prace nad projektem iPada na długo przed jego premierą w 2010 r. Celem inżynierów było stworzenie urządzenia, które byłoby pośrednikiem między smartfonem a laptopem - a premiera iPhone'a 2007 dała wiatr w żagle firmie, która zrewolucjonizowała rynek telefonii komórkowej. Pierwsza wersja iPada miała 9,7-calowy ekran dotykowy, który pozwalał na przeglądanie internetu, korzystanie z aplikacji mobilnych dostępnych z poziomu App Store i oglądanie filmów. Urządzenie działało na systemie operacyjnym iPhone OS 3.2, który został później zmieniony na iOS - tym samym, który napędzał iPhone'a. Pierwszy model napędzany był przez układ Apple A4 - pod jego kontrolą działał również iPhone 4, iPod Touch (4. generacji) oraz Apple TV (2. generacji).

Pierwszy iPad do sprzedaży w USA trafił 3 kwietnia 2010 r. i już w niespełna miesiąc sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. 13 lat później i na rynku mamy kilka różnych modeli iPada skierowanych dla różnych użytkowników. Ci najmniej wymagający postawią na podstawowego iPada, ci szukający zaawansowanych rozwiązań, postawią na iPada Pro - który z powodzeniem może być dla nich narzędziem pracy - nie tylko kreatywnej. Na przestrzeni tych kilkunastu lat Apple eksperymentowało z różnymi funkcjami, wyglądami i konfiguracjami i na ten moment oferuje 4 różne modele w kilku wariantach i konfiguracjach. iPad, iPad Air, iPad Pro oraz iPad mini.

iPad. Przegląd modeli

Zacznijmy od ogólnego podziału - z uwzględnieniem najnowszych modeli i ich specyfikacji technicznej:

iPad (podstawowy) - jeśli szukasz taniego iPada spełniającego podstawowe wymagania, iPad jest dobrym wyborem. 10. generacja tego urządzenia to 10,9-calowy ekran i układ A14 Bionic, który zapewnia wystarczającą wydajność do większości zadań. Tablet działa z Apple Pencil (1. generacji) i klawiaturą Magic Keyboard Folio.

iPad Air - jeśli szukasz wydajnego i wszechstronnego urządzenia, na którym można bez przeszkód pracować, oglądać filmy i korzystać z aplikacji, iPad Air jest dobrą opcją. Posiada duży, 10,9-calowy ekran z powłoką antyodblaskowa i oferujący szeroką gama kolorów (P3), wydajny procesor Apple M1 Bionic i obsługuje Apple Pencil drugiej generacji oraz Magic Keyboard.

iPad Pro - jeśli potrzebujesz jeszcze większej wydajności i funkcjonalności, iPad Pro będzie najlepszym wyborem. Jego najnowszy model dostępny jest w dwóch rozmiarach ekranu (11 i 12,9 cala). Większy z nich posiada ekran Liquid Retina XDR charakteryzujący się systemem podświetlenia 2D z 2596 strefami miejscowego przyciemniania pokrywającymi całą matrycę i jasnością XDR: maks. 1000 nitów na całym ekranie, 1600 nitów szczytowo (tylko treści HDR). Oba warianty wyposażone są czip Apple M2, który zapewnia doskonałą wydajność na długie lata. iPad Pro obsługuje Apple Pencil drugiej generacji z funkcją zbliżeniową oraz Magic Keyboard.

iPad mini - jeśli zależy Ci na kompaktowym urządzeniu, które nie zajmuje dużo miejsca, iPad mini może być dobrym wyborem. Jego najnowsza odsłona ma zupełnie odświeżony wygląd, 8,3-calowy ekran, jest lżejszy i mniejszy niż pozostałe modele iPada, co czyni go bardziej mobilnym. Od strony wydajności też nie można mu wiele zarzucić. Działa pod kontrolą układu A15 Bionic, wspiera Apple Pencil (2. generacji) i może być świetnym czytnikiem książek i ekranem do aplikacji, gier i multimediów.

iPad. Stary czy nowy model? Na co zwracać uwagę

Powyższe zestawienie może być pomocne przy wyborze konkretnego sprzętu. I choć na rynku wciąż są dostępne poprzednie generacje wybranych modeli, warto się zastanowić czy chcesz sprzętu na długie lata z najnowszą technologią czy zależy ci na nieco niższej cenie i wolisz wybrać nieco starszą odsłonę iPada. Tu odpowiedź nie jest wcale taka oczywista. Poprzednie generacje (a przynajmniej te nie starsze niż 2) dalej działają bardzo dobrze z nowymi wersjami iPadOS - w tym z iPadOS 16 wprowadzającym szereg dodatkowych funkcji - także takich zarezerwowanych wyłącznie dla iPada Air, czy iPada Pro - mocniejszych przedstawicieli tabletów Apple. Przykładowo - iPad Pro z układem M1 i M2 zyskuje pełną obsługę zewnętrznych monitorów o maksymalnej rozdzielczości 6K. Na iPadzie i drugim wyświetlaczu możesz mieć otwarte różne aplikacje. Jest też Stage Manager - to ułatwienie w pracy wielozadaniowej. Pozwala ustawiać dowolną wielkość okna apki i, po raz pierwszy na iPadzie, w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien.

Warto jednak pamiętać, że choć iPadOS 16 działa na wszystkich wszystkie modele iPada Pro, iPadzie Air (3. generacji lub nowszy), podstawowym iPadzie (5. generacji lub nowszy) i iPadzie mini (5. generacji lub nowszy), tak nie wszystkie funkcje tego systemu będą dostępne na starszych generacjach. Tak jak w przypadku wspomnianego Stage Manager. Funkcja działa na następujących modelach: iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (3. i nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (1. i nowszej generacji). Podobnie jest funkcja podłączania zewnętrznego monitora: tu potrzebny jest iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (5. i nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (3. i nowszej generacji).

iPad. Czekać czy kupować już teraz?

Tu dochodzimy do miejsca na kolejne pytanie - co dalej, czy kupić teraz, czy może poczekać na premierę kolejnych modeli? Niewątpliwie najwięcej uwagi przyciągają iPady Pro - to na nich skupia się główna uwaga Apple, gdyż to w nich drzemie największy potencjał. Tablet przygotowany z myślą o profesjonalistach, którzy mogliby korzystać z niego jako z narzędzia pracy - także kreatywnej. iPad Pro doskonale odnajduje się jako narzędzie dla artystów zwinnie posługujących się Apple Pencil w aplikacjach graficznych. To także świetne miejsce do edycji zdjęć i wideo - i to także tych profesjonalnych.

Apple przy okazji kolejnych premier wprowadza szereg usprawnień do swojego flagowego tabletu - jak choćby w postaci najnowszych procesorów. Układ Apple M2, który napędza najnowsze modele to wciąż niezawodny chip radzący sobie z najbardziej wymagającymi problemami i wiele wskazuje, że jeśli dojdzie w tym roku do odświeżenia tego modelu, to nie ma co liczyć na daleko idące zmiany. Niewykluczone, że otrzymamy układ M2 Pro zwiększający możliwości urządzenia. Prawdziwa rewolucja planowana jest dopiero na przyszły rok. To właśnie w 2024 r. na rynku ma zadebiutować iPad Pro wyposażony w ekran OLED - pierwszy tego typu tablet w historii Apple. Ten może być jednak znacznie drogi. Ostatnie informacje sugerują, że za iPada Pro OLED przyjdzie zapłacić nawet 1800 dolarów (za model 12,9 cali). To ceny wyższe niż podstawowe modele komputerów MacBook Pro z układem M2. Czy Apple zdecyduje się na tak agresywny cennik? Przekonamy się w przyszłym roku.

iPad w przyszłości. Kiedy premiera nowych modeli?

Odświeżenia możemy się doczekać także w przypadku pozostałych modeli. Podstawowy iPad 10. generacji co prawda został wypuszczony na rynek w październiku ubiegłego roku, tak iPad Air 5. generacji ma już ponad rok (zadebiutował w marcu 2022 r.), a iPad mini 6. generacji we wrześniu obchodzić będzie swoje drugie urodziny - trafił do sprzedaży we wrześniu 2021 r. To właśnie te dwa modele są najczęściej podawane jako te, które w najbliższym czasie doczekają się nowych generacji. Co przyniosą i jakie zmiany zaserwuje użytkownikom Apple? Musimy poczekać na oficjalne prezentacje.