Masz pomysł na nową funkcję w mObywatel? Zgłoś go

W ostatnich dniach wiele ciekawego dzieje się wokół mObywatela. Zdradzono nieco na temat tego, jakie funkcje niedługo się w nim pojawią (moduł stłuczka, zarządzanie dowodem tożsamości, czy moja firma). W planach, choć odległych, jest także umożliwienie rejestracji samochodu z poziomu aplikacji. Z rzeczy bardziej technicznych, w mObywatelu jest już możliwość zmiany ekranu głównego i ustalenie kolejności wyświetlania dokumentów i usług. Sporym zainteresowaniem cieszy się wprowadzona kilka tygodni temu funkcja blokowania numeru PESEL. Polacy swój numer PESEL zastrzegli 1,5 mln razy, z czego 415 tys. razy skorzystano z usługi w aplikacji mObywatel. Natomiast w sklepach Google Play i App Store w momencie udostępnienia zastrzegania PESEL twórcy otrzymali ponad 4 tys. pozytywnych opinii co było dziennym rekordem w historii aplikacji mObywatel.

Teraz Ministerstwo Cyfryzacji chwali się ocenami, jakimi mObywatel cieszy w sklepach App Store i Google Play. Ogólna ocena aplikacji mObywatel 2.0 w Google Play to 4,8 (na podstawie 85 tys. ocen), a w App Store 4,6 (na postawie 66 tys. ocen). To powód do dumy, ale spoczywać na laurach nie można. Wie o tym nowy minister cyfryzacji, który chce, by mObywatel stale się rozwijał i oferował nowe funkcje.

Co ma pojawić się w mObywatelu? Możesz o tym zdecydować!

Zależy nam na tym, aby aplikacja stawała się w coraz większym stopniu centrum kontaktu obywatela z administracją oraz, aby za jej pośrednictwem załatwić jak najwięcej swoich codziennych spraw. Stawiamy na maksymalną użyteczność dla obywatela.

– powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślający jednocześnie, że specjaliści odpowiedzialni za rozwój mObywatela na bieżąco śledzą uwagi, komentarze i sugestie użytkowników. Z tego też powodu w aplikacji pojawiła się nowa funkcjonalność, która pozwoli ułatwić kontakt z twórcami.

W zakładce Więcej, w sekcji Pozostałe, pojawiła się właśnie opcja Zgłoś pomysł, która przekierowuje do aplikacji poczty elektronicznej z szablonem wiadomości, którą można wysłać na adres mobywatel@coi.gov.pl i podzielić się swoimi pomysłami na dalszy rozwój mObywatela. Pod ten adres można też zgłaszać sugestie i uwagi dotyczące działania aplikacji na iOS, jak i Android.