Mnóstwo zmian i nowości na Allegro. Oto najważniejsze

Dostawcy paczek naciskają kosztowo na Allegro, Allegro dociska sprzedawców, a sprzedawcy kupujących - to scenariusz znany od lat, nie inaczej zapowiada się w tym roku. Największa platforma sprzedażowa w Polsce zapowiedziała właśnie duży pakiet zmian i nowości.

Zmian jest tak dużo, iż Allegro wyjątkowo rozpoczęło ich wyliczanie przekazem dla sprzedawców, który niejako ma ich uspokoić tym, że to nie tylko podwyżki, ale i korzystne dla nich rozwiązania.

Zmiany w Strefie Okazji

Dla przykładu, Allegro we wstępie zaznacza, iż zniesie opłaty za oferty pojawiające się w Strefie Okazji, od 12 lutego będzie to darmowa opcja dla sprzedawców. Jednak jak przejdziemy do tej zmiany doczytamy, iż zmieniły się jednocześnie jej warunki.

Aktualnie i do 11 lutego, by otrzymać oznaczenie Okazja sprzedawca musi obniżyć cenę produktu o co najmniej 1%, a oznaczenie jest ważne wówczas przez 90 dni.

Do 11 lutego Od 12 lutego Obniżka o co najmniej 1% Obniżka o co najmniej 3% od najniższej ceny w ofercie liczonej z ostatnich 30 dni Oznaczenie nadajemy na 90 dni Oznaczenie nadajemy na 30 dni - Minimalna liczba sprzedanych sztuk w ofercie – 1 w ciągu ostatnich 30 dni

Od 12 lutego z kolei, obniżka ma wynosić co najmniej 3%, a oznaczanie nadawane jest tylko na 30 dni.

Dodatkowo Allegro informuje, że w Strefie Okazji nie będzie już oznaczeń Hit, Nowość i Rabat ilościowy, pozostaje jedynie Okazja.

Podwyżki za dostawy Allegro Smart!

Drugim przykładem osłodzenia zmian i nowości na Allegro dla sprzedawców, jest informacja we wstępie o zastosowanym uproszczeniu opłat:

zmniejszono liczbę przedziałów cenowych – z 9 do 6

zmniejszono liczbę grup metod dostawy – z 7 do 5.

Sprzedaż na allegro.pl od 40 do 49,99 zł od 50 do 59,99 zł od 60 do 79,99 zł od 80 do 119,99 zł od 120 do 199,99 zł od 200 zł

Niemniej wiąże się to podwyżkami w tych przedziałach, i tak od 29 lutego część kosztów leżących po stronie sprzedających za dostawy w ramach Allegro Smart! - do automatów paczkowych i punktów odbioru, będzie wyglądała następująco:



Metoda dostawy od 40 do 49,99 zł od 50 do 59,99 zł od 60 do 79,99 zł od 80 do 119,99 zł od 120 do 199,99 zł od 200 zł Allegro Paczkomaty InPost 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Automat DHL POP BOX 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Automat Pocztex 1,29 zł 1,69 zł 2,29 zł 3,29 zł 5,99 zł 6,49 zł Allegro Automat ORLEN Paczka 1,29 zł 1,69 zł 2,29 zł 3,29 zł 5,99 zł 6,49 zł Allegro One Box 1,29 zł 1,69 zł 2,29 zł 3,29 zł 5,99 zł 6,49 zł Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Odbiór w Punkcie DHL 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka 1,59 zł 2,09 zł 2,89 zł 3,99 zł 6,69 zł 8,69 zł Allegro One Punkt 1,29 zł 1,69 zł 2,29 zł 3,29 zł 5,99 zł 6,49 zł

Z kolei za przesyłki kurierskie, następująco:



Metoda dostawy od 30 do 39,99 zł od 40 do 49,99 zł od 50 do 59,99 zł od 60 do 79,99 zł od 80 do 119,99 zł od 120 do 199,99 zł od 200 zł Allegro Kurier DPD - 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 5,09 zł 8,69 zł 11,49 zł Allegro Kurier UPS - 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 5,09 zł 8,69 zł 11,49 zł Allegro Kurier DHL - 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 5,09 zł 8,69 zł 11,49 zł Allegro Kurier Pocztex - 2,89 zł 2,89 zł 2,89 zł 4,09 zł 7,49 zł 9,99 zł Allegro One Kurier - 2,89 zł 2,89 zł 2,89 zł 4,09 zł 7,49 zł 9,99 zł Allegro Przesyłka polecona 0,59 zł 0,79 zł 0,99 zł 1,99 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł Allegro MiniPrzesyłka 0,59 zł 0,79 zł 0,99 zł 1,99 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł

Analogiczne zmiany, wprowadzone zostaną też dla sprzedawców na allegro.cz oraz przy opłatach za dostawę metodami DPD, DHL, UPS, ORLEN i Poczta Polska – poza Allegro Smart!

Zmiany w prowizjach od sprzedaży

Tu też dobra wiadomość jest taka, że Allegro zmniejszyło liczbę stawek do 47, dla przypomnienia jeszcze rok temu było to 230 stawek. Przy tej okazji nastąpiły zmiany prowizji w takich kategoriach jak Dom i ogród, Dziecko, Elektronika, Firma i usługi, Kolekcje i sztuka, Kultura i rozrywka, Moda, Motoryzacja, Sport i turystyka, Supermarket i Zdrowie.

Niestety jest ich tak dużo, że muszę Was odesłać do pliku pdf pod tym linkiem. Zmiany w prowizjach zaczną obowiązywać od 29 lutego.

Podwyżki na Allegro Lokalnie

Nieco krótsza jest lista podwyżek prowizji na Allegro Lokalnie, aczkolwiek z pewnością bardziej odczuwalna, bo sięgająca nawet ponad 30 zł.

Od 29 lutego wzrosną opłaty za ogłoszenia w kategorii Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie:

Dla kont zwykłych: Opcja Czas trwania Opłata do 28 lutego Opłata od 29 lutego Lite 10 dni 15,99 zł 19,99 zł Turbo 30 dni 22,99 zł 34,99 zł Nitro 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni 33,99 zł 59,99 zł Dla kont firmowych: Opcja Czas trwania Opłata do 28 lutego Opłata od 29 lutego Lite 10 dni 15,99 zł 24,99 zł Turbo 30 dni 39,99 zł bez zmian Nitro 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni 69,99 zł bez zmian

W kategorii Motocykle i quady:

Dla kont zwykłych: Opcja Czas trwania Opłata do 28 lutego Opłata od 29 lutego Lite 10 dni 9,99 zł 14,99 zł Turbo 30 dni 14,99 zł 19,99 zł Nitro 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni 26,99 zł 29,99 zł Dla kont firmowych: Opcja Czas trwania Opłata do 28 lutego Opłata od 29 lutego Lite 10 dni 9,99 zł 14,99 zł Turbo 30 dni 26,99 zł bez zmian Nitro 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni 49,99 zł bez zmian

W kategoriach Mieszkania na sprzedaż, Domy na sprzedaż, Działki na sprzedaż, Lokale i obiekty użytkowe na sprzedaż, Magazyny i hale na sprzedaż, Garaże na sprzedaż:

Opcja Opłata do 28 lutego Opłata od 29 lutego Podstawowy 14,99 zł 24,99 zł Optymalny 24,99 zł 49,99 zł Premium 74,99 zł 109,99 zł

Automatyczne pobieranie należności z pieniędzy sprzedawców

Ostatnią z najważniejszych zmian, będzie rozszerzenie pobierania należności sprzedawców względem Allegro już na wszystkich kontach firmowych.

Co godzinę będziemy sprawdzać Twoje zobowiązania względem Allegro i czy masz pieniądze ze sprzedaży. Pobierzemy należności, które składają się na kwotę Twojego bieżącego salda w zakładce Rozliczenia z Allegro. Opłaty będziemy pobierać także podczas zlecanych przez Ciebie wypłat na żądanie oraz automatycznych – pomniejszymy je o kwotę Twojego bieżącego salda. Tę formę płatności za nasze usługi uruchomimy dla rozliczeń z Allegro na wszystkich rynkach sprzedaży. Nie będzie można jej wyłączyć.

Ta zmiana wchodzi w życie od 15 lutego, a pozostałe nowości, które mają być wprowadzone na Allegro w lutym i w marcu, znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Allegro.