mObywatel z aktualizacją która zmienia wszystko. Pokochasz ją

mObywatel, to zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, najpopularniejsza aplikacja do kontaktu z instytucjami państwowymi w całej Unii Europejskiej. W najnowszym komunikacie czytamy, że pobrano ją już ponad 16 mln razy, choć nie ma dokładnej informacji czy chodzi o liczbę osób, które się posługują aplikacją, czy ogólną liczbę pobrań. We wrześniu ubiegłego roku minister Cieszyński wskazywał, że liczba użytkowników mObywatela wzrosła o 3,5 mln osób. To i tak doskonały wynik patrząc na często pojawiające się komentarze i przestrogi związane z instalacją tego narzędzia.

Nie da się jednak ukryć, że mObywatel to aplikacja przydatna, pomocna i ułatwiająca kontakt z urzędami. To także cyfrowy portfel, w którym możemy przechowywać m.in. mDowód – cyfrową wersją dowodu osobistego; mPrawo jazdy (także to tymczasowe) –pozwalające jeździć po Polsce bez "plastikowego prawka"; Legitymację studencką i szkolną – upoważnia do uzyskania wielu zniżek. Do tego szereg usług w postaci, biletów na przejazdy kolejowe realizowane przez system Bilkom, sprawdzenie punktów karnych, historię pojazdu, jakość powietrza, eRecepty, e-wizyty w ZUS, ePłatności czy najnowsza funkcja – Zastrzeż PESEL, która dopiero od połowy tego roku będzie w pełni funkcjonalna. Od 1 czerwca instytucje finansowe będą zmuszone do weryfikowania czy PESEL jest zastrzeżony, co np. uniemożliwia podpisania umowy kredytu.

Jest tego naprawdę sporo i warto z mObywatela korzystać, ale tak naszpikowana funkcjami apka, miała sporą wadę – nie dało się edytować ekranu głównego oraz tego, co jest na nim wyświetlane. To zmienia się właśnie z najnowszą aktualizacją – przynajmniej w wersji na iOS. Posiadacze iPhone'ów z zainstalowaną aplikacją mObywatel już teraz mogą w łatwy i wygodny sposób zarządzać kolejnością usług na pulpicie - ekranie głównym.

mObywatel z niewielką aktualizacją, która zmienia wiele. W końcu aplikacja jest wygodna w użyciu

Jak to zrobić? Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji aplikacji, wystarczy wejść w zakładkę Usługi i wybrać opcję Edytuj, która dostępna jest w prawy górnym rogu ekranu. Pojawi się wtedy możliwość ustawiania kolejności u usuwania z pulpitu (ekranu głównego) usług. Nie jesteś kierowcą? Możesz ukryć usługi związane z mandatami, punktami karnymi, czy historią pojazdu, by nie były one widoczne po uruchomieniu apki. Potrzebujesz mieć pod ręką informacje na temat bezpieczeństwa i kontroli technicznej autobusu, ePłatności, Kartę MKA, czy możliwość kupowania biletów Bilkom? Nie ma problemu - wystarczy je dodać z sekcji "Pozostałe" i ustawić je w takiej kolejności, jak ci pasuje. Podobne zarządzanie kolejnością i widocznością dostępne jest w zakładce Dokumenty.

mObywatel z nową funkcją już dostępny. A przed nami przerwa w jego działaniu

Warto też przypomnieć o utrudnieniach z dostępem do rządowych rozwiązań w nadchodzących dniach. Choć początkowo mowa była wyłącznie o przerwie w dostępie do Profilu Zaufanego, tak w najnowszym komunikacie Centralnego Ośrodka Informatyki znalazła się wzmianka o utrudnieniach z działaniem mObywatela. Niedostępne będą:

logowanie do systemów państwowych przy użyciu aplikacji mObywatel

logowanie poprzez e-Dowód (nie będzie dostępna aplikacja eDO App)

logowanie do systemów państwowych do systemów państwowych poprzez uwierzytelnianie w bankowości internetowej

Powodem przerwy w działaniu tych systemów jest konieczność przeprowadzenia prac serwisowych, które mają zagwarantować zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa usługi. Dostęp do Profilu Zaufanego i pozostałych usług online przywrócony zostanie jutro, w sobotę 20 stycznia o godzinie 16.00.