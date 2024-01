Ponad 70 filmów zniknie z Prime Video. Te tytuły warto obejrzeć

Abonenci Prime Video powinni przygotować się na nadejście zmian, ponieważ wkrótce zniknie 70 filmów z ich biblioteki (za Upflix.pl). Jak zawsze, takie wieści z pewnością wzbudzają sporo emocji, bo przypominają, jak nietrwała może być dostępność niektórych produkcji na platformach streamingowych. Jednym z najbardziej odczuwalnych braków będzie z pewnością kolekcja filmów z Jamesem Bondem, która od dawna była stałym punktem w ofercie Prime Video i wydawało się, że po przejęciu MGM przez Amazon seria będzie tam cały czas dostępna.

Niestety, cała kolekcja filmów z Bondem zniknie z Prime Video. To oznacza, że już niedługo nie będziemy mogli delektować się przygodami tego brytyjskiego szpiega, którego postać stała się ikoną kina akcji. Warto przypomnieć, że Daniel Craig, który wcielał się w postać Jamesa Bonda od filmu "Casino Royale" (2006), ogłosił swoje odejście od roli po ostatnim filmie z serii, zatytułowanym "Nie czas umierać" (2021). Fabuła tego filmu to nie tylko typowe dla produkcji z Bondem widowiskowe sceny, ale również stanowi hołd dla wcześniejszych filmów z Bondem, spinając wątki z poprzednich przygód agenta. To pierwsza sytuacja w historii postaci, gdy kolejne filmy są tak ściśle ze sobą powiązane, a aktor odchodzi od roli w tak charakterystyczny sposób.

Co obejrzeć na Prime Video - styczeń 2024

Choć James Bond jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych elementów oferty Prime Video, istnieją inne klasyki, które również zasługują na uwagę. Jednym z nich jest "Powrót do przyszłości III". Ten kultowy film zrealizowany przez Roberta Zemeckisa to nie tylko podróż w czasie, ale znakomite domknięcie trylogii, którą kochają miliony widzów. Humor, rewelacyjna chemia między głównymi bohaterami, a także niezapomniana muzyka sprawiają, że "Powrót do przyszłości III" to absolutny must-watch.

Kolejnym filmem, który zasługuje na uwagę, jest "Szczęki" Stevena Spielberga. To niezapomniane arcydzieło z gatunku horroru przenosi nas na małą wyspę, gdzie groźny rekin terroryzuje miejscową społeczność. Film ten nie tylko wpisał się na stałe do historii kina, ale także wywołał falę popularności wśród widzów na całym świecie. "Szczęki" to prawdziwy klasyk, który warto obejrzeć dla niezapomnianego napięcia i niezwykłego kunsztu reżyserskiego. Nawet jeśli to będzie piąty czy dziesiąty raz - niektórym ten film się po prostu nie nudzi.

Jeśli natomiast szukacie czegoś oryginalnego i nietuzinkowego, to "Być jak John Malkovich" Spikea Jonze'a może być doskonałym wyborem. Historia o odkrywaniu siebie i przenikaniu w umysł innego człowieka może być fascynująca i bawiąca jednocześnie. To film, który z pewnością rozśmieszy, zaskoczy i zmusi do zastanowienia się nad wieloma kwestiami, a John Malkovich to prawie zawsze dobry powód do seansu.

Mimo utraty pewnych filmów, oferta Prime Video nadal zachęca do odkrywania nowych, jak i powracania do klasycznych produkcji. Niestety, aby zanurzyć się w świat Jamesa Bonda, podróżować w czasie z "Powrotem do przyszłości" czy przeżyć emocjonujący dreszczowiec w "Szczękach" mamy niewiele czasu. Wedle źródła filmy będą dostępne na Prime Video tylko do końca stycznia, choć istnieje pewna szansa, że część z nich pozostanie w ofercie, ponieważ wielokrotnie zdarzało się, że licencje na filmy miały konkretny termin wygaśnięcia, a chwilę później w życie wchodziła następna umowa przedłużająca obecność filmu w katalogu na następne tygodnie czy miesiące.

Filmy usuwane z Prime Video - styczeń 2024