Starlink w Polsce: Ile kosztuje internet satelitarny i gdzie go kupić?

Dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu stał się nie tylko wygodą, lecz kluczowym elementem życia codziennego. W Polsce podobnie jak w wielu innych regionach świata, rośnie zapotrzebowanie na wydajne połączenia internetowe, zwłaszcza w obszarach, gdzie tradycyjne usługi internetowe nie są wystarczająco rozwinięte. Internet satelitarny to jeden z flagowych projektów Elona Muska. Nie jest on tani w porównaniu z tym, co oferują lokalni dostawcy, ale są miejsca, gdzie może być jedynym skutecznym rozwiązaniem. Interesuje Cię Starlin i koszty usługi w Polsce? Ten artykuł powstał właśnie z myślą o Tobie.

SpaceX, pod przewodnictwem Elona Muska, zaproponowała rewolucyjne rozwiązanie w postaci projektu Starlink. Internet satelitarny zyskał na popularności, oferując potencjalne rozwiązanie dla tych, którzy dotychczas mieli ograniczony dostęp do szybkiego internetu. Duży rozgłos przyniosły firmie systemy łączności wysyłane do Ukrainy, aby wesprzeć kraj w wojnie z Rosją. W tym artykule skupimy się jednak na Starlink w kontekście polskim – jak działa, ile kosztuje i gdzie można go nabyć.

Czym jest Starlink?

Starlink to ambitny projekt stworzony przez firmę SpaceX, który zakłada utworzenie globalnej sieci internetowej poprzez umieszczenie na orbicie tysięcy małych satelitów. Ma ona zapewnić dostęp do szerokopasmowych połączeń na całym świecie, z naciskiem na obszary, gdzie dostęp do takich usług jest ograniczony lub niewystarczający.

Co wyróżnia Starlink spośród innych rozwiązań internetu satelitarnego, to nie tylko ambicje Elona Muska, ale również technologia wykorzystywana do zapewnienia stabilnego połączenia. Satelity Starlink umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej są mniejsze i podobno bardziej zaawansowane technologicznie, co zapewnia szybsze i bardziej niezawodne połączenia niż w przypadku tradycyjnych satelit komunikacyjnych.

Dostępność Starlink w Polsce

Choć projekt Starlink wciąż znajduje się w fazie rozwoju, Polska znalazła się już w zasięgu satelit. Testy i wdrażanie usługi Starlink już trwają, a coraz więcej osób ma możliwość korzystania z tej innowacyjnej formy łączenia się z internetem.

Jak kupić Starlink w Polsce?

Proces nabycia usługi Starlink w Polsce rozpoczyna się od wejścia na stronę internetową projektu – starlink.com. Co ciekawe, usługę można przetestować bez żadnych zobowiązań. Starlink nie wymaga podpisywania długoterminowych umów, co daje użytkownikom pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Każdy może zrezygnowania z usługi w dowolnym momencie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu naruszania umowy.

30-dniowy okres próbny

Dla tych, którzy nie do końca ufają rewelacjom od Elona Muska, Starlink oferuje 30-dniowy okres próbny. Pozwala on użytkownikom dokładne przetestowanie usługi w swoim otoczeniu przed zdecydowaniem się na pełną subskrypcję i zatrzymanie systemu, w skład którego wchodzą: urządzenie Starlink Standard, router Wi-Fi, przewód Starlink o długości 15 m, kabel zasilający AC do routera oraz podstawka.

Koszty internetu satelitarnego Starlink

Wraz z rosnącym zainteresowaniem usługą Starlink, naturalne jest zainteresowanie ceną innowacyjnej sieci satelitarnej. Koszty związane z Starlink składają się z kilku elementów, obejmujących opłaty za sprzęt, subskrypcję oraz ewentualne dodatkowe opłaty związane z akcesoriami, jakie można dokupić.

Podstawowym kosztem, z którym spotyka się potencjalny użytkownik, jest opłata za zestaw urządzeń umożliwiających połączenie z siecią Starlink. W chwili obecnej opłata za zestaw startowy wynosi 2720 zł. To jednorazowa inwestycja, która jest niezbędna do skorzystania z szerokopasmowego internetu satelitarnego.

Akcesoria do Starlink: Zastanów się, czy potrzebujesz adaptera

Jeśli zdecydujesz się dołączyć do grona użytkowników Starlink, firma SpaceX oferuje także dodatkowe akcesoria, które mogą dostosować usługę do indywidualnych potrzeb. Można je zamówić razem z podstawową przesyłką. Są to:

adapter do rur (310 zł) – przeznaczony do mocowania do dowolnego słupa o maksymalnej średnicy 64 mm;

– przeznaczony do mocowania do dowolnego słupa o maksymalnej średnicy 64 mm; adapter Ethernet (190 zł) – router dołączony do Starlinka nie jest wyposażony we wbudowany port Ethernet. Adapter umożliwia połączenie przewodowe z siecią, w tym z urządzeniami innych producentów i alternatywnymi routerami.

Starlink: Obsługa zamówienia i koszt dostawy

Dodatkowy koszt to cena wysyłki. Obecnie jest to 110 zł. Usługa obejmuje dostarczenie urządzenia bezpośrednio pod wskazany adres użytkownika, więc najpewniej jest to przesyłka kurierska. Jak informuje Starlink, użytkownicy mogą oczekiwać, że sprzęt dotrze w ciągu 1–2 tygodni od złożenia zamówienia.

Starlink: Cena subskrypcji

Ostatnim, i chyba najważniejszym elementem kosztów jest miesięczna subskrypcja usługi. Starlink oferuje polskim użytkownikom 2 opcje subskrypcji, aby dostosować się do różnych potrzeb.

Plan Standard: 335 zł Standardowa usługa przeznaczona dla klientów indywidualnych.

Obejmuje nieograniczone dane standardowe, umożliwiając użytkownikom swobodne korzystanie z szerokopasmowego internetu bez obaw o limity danych. Plan Priorytetowy – subskrypcja 1 TB: 1021 zł Szybka, priorytetowa usługa skierowana przede wszystkim do firm i innych użytkowników o wysokim zapotrzebowaniu, w stałej lokalizacji.

Subskrypcje obejmują priorytetowe wsparcie, publiczny adres IP oraz pulpit telemetryczny, co umożliwia bardziej zaawansowaną kontrolę nad usługą.

Po wykorzystaniu określonej ilości danych priorytetowych (w tym przypadku 1 TB), użytkownik nadal może korzystać z usługi na poziomie Standard.

Ile w sumie kosztuje Starlink w Polsce?

Podsumowując, tak prezentują się koszty pierwszej transakcji w najtańszym wariancie:

Sprzęt: 2 720,00 zł – Cena zestawu urządzeń i akcesoriów, które umożliwia korzystanie z usługi Starlink.

– Cena zestawu urządzeń i akcesoriów, które umożliwia korzystanie z usługi Starlink. Wysyłka i Obsługa: 110,00 zł – Koszty związane z dostawą sprzętu pod wskazany adres użytkownika.

– Koszty związane z dostawą sprzętu pod wskazany adres użytkownika. Subksrypcja: 335,00 zł/m-c – Opłata miesięczna za usługę Starlink, która obejmuje dostęp do szerokopasmowego internetu satelitarnego, zostanie pobrana po aktywacji usługi Starlink lub po upływie 30 dni od wysyłki.

Suma tych kosztów daje użytkownikowi pełny obraz kosztów pierwszej przesyłki od Starlink, pozwalając na zrozumienie, jakie wydatki są związane z uruchomieniem usługi w naszym kraju. Warto podkreślić, że pierwsze dwa elementy to jednorazowe koszty związane z zakupem sprzętu. Subskrypcję należy opłacać co miesiąc.