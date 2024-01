mObywatel po skrzydłami nowego Ministerstwa Cyfryzacji ma się stale rozwijać i dostarczać obywatelom nowych funkcji. Kilkanaście dni temu informowaliśmy Was, że do aplikacji zmierza kilka ciekawych rozwiązań, m.in. moduł Stłuczka pozwalający na sporządzenie cyfrowego protokołu zdarzenia drogowego. W apce pojawi się też funkcja zarządzania dowodem tożsamości. Będzie też moduł Moja firma, w którym będą wyświetlane informacje o działalności gospodarczej i zarejestrowanej firmie. Teraz o mObywatelu wypowiedział się Minister Cyfryzacji - Krzysztof Gawkowski, który był gościem Studia PAP.

Pytany o przyszłość mObywatela i nowych funkcji w aplikacji, minister wskazał m.in. na jej interoperacyjność, czyli powiązanie i możliwość skorzystania z innych usług, które są dostępne na rynku. Jedną z nich ma być możliwość rejestracji samochodu z poziomu aplikacji, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Każdy obywatel wie, co to znaczy spędzać godziny w urzędzie komunikacji. Jeżelibyśmy ten proces skrócili do odpowiednio kilkudziesięciu minut klikania w telefonie i przerejestrowania pojazdu (...) to według mnie, dawałoby to poczucie stabilnego państwa, które się rozwija.

- powiedział w rozmowie ze Studiem PAP, Krzysztof Gawkowski.

Rejestracja samochodu w mObywatel? Tak, ale trzeba na tę funkcję jeszcze poczekać

Pytany o ramy czasowe, Minister Cyfryzacji nie był w stanie wskazać konkretów. Padły jedynie ogólniki, że chodzi o rozpoczętą kilka miesięcy temu kadencję oraz prace rządu, który został powołany w grudniu ubiegłego roku. Minister Gawkowski prosi przede wszystkim o cierpliwość. Jak przyznaje, w resorcie jest nieco ponad miesiąc i nie udało się jeszcze zapoznać ze wszystkimi sprawami. Nie da się jednak ukryć, że dla Ministerstwa Cyfryzacji projekt mObywatela ma mieć wysoki priorytet. I to nie tylko od strony rozwijania samej aplikacji i usług, które w jej ramach będą dostępne. z aplikacji rządowej korzysta już kilkanaście milionów Polaków, ale jak wskazuje minister, drugie kilkanaście milionów z niej nie korzysta. I to właśnie z myślą o tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po mObywatela, uruchomione zostaną kampanie społeczne. Mają być one kierowane też do seniorów, którzy do usług cyfrowych podchodzą z wielką ostrożnością lub obawą.

PAP zapytał też ministra Gawkowskiego o ewentualną możliwość przeprowadzenia wyborów z możliwością głosowania przez internet. O ile z punktu widzenia technicznego byłaby możliwość organizacji wyborów w 2027 r. w sieci, tak na drodze mogą stać względy polityczne:

Mamy jeszcze aspekt polityczny. Trzeba mieć w państwie, w którym wprowadzamy głosowanie przez internet, polityczną zgodę co do tego, że jest szacunek dla wyniku tego wyborczego aktu.

- tłumaczy, dodając, "że przeprowadzenie tego w walorze kłótni politycznej w Polsce, będzie trudne do zaakceptowania".

Źródło: informacje prasowe