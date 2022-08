Już 2001 automatów paczkowych Allegro One Box. To trzecie miejsce w kraju, kto jest drugi?

Allegro pochwaliło się dzisiaj uruchomieniem swojego automatu paczkowego One Box numer 2001. W komunikacie swym zaznacza, że ten wynik stawia ich na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby automatów i drugim pod względem liczby skrytek w nich umieszonych. Kto ma więcej automatów paczkowych? Odpowiedź nie jest jeszcze taka oczywista.

Allegro One Box w liczbie 2 tysięcy automatów w rok to dobry wynik, choć daleko mu jeszcze do lidera InPostu, który w ostatnich latach potrafił stawiać średnio ponad 1000 Paczkomatów kwartalnie. Pod koniec 2019 roku inPost miał 6 tysięcy Paczkomatów, teraz ma około 18 tysięcy.

Jacek Powałka – odpowiedzialny za rozwój sieci Allegro One:

Nie minął jeszcze rok od uruchomienia naszej sieci One Box, a już możemy powiedzieć, że oferowane przez nas usługi osiągnęły pełną dojrzałość. Nie tylko dynamicznie zwiększamy liczbę zielonych automatów – czego dowodem jest właśnie ustawiony 2001. One Box - ale przede wszystkim wprowadzamy innowacyjne rozwiązania - jak ułatwienie jednoczesnego odbioru przesyłek wielu klientom.

No dobrze, to kto jest drugi? Na tym polu liczy się jeszcze dwóch graczy: Orlen i Poczta Polska. Automaty Orlenu rozstawione są aktualnie w liczbie tysiąca sztuk, do końca roku mają mieć 2000, a Allegro ma mieć 3000, więc ich nie przegonią.

Pozostaje jeszcze Poczta Polska, a ta według danych z maja tego roku miała zaledwie 203 swoich automatów i to w większości dostępnych tylko w godzinach otwarcia placówek czy Biedronek.

Tę liczbę potwierdza też aktualna mapka automatów Pocztex, którą możecie podejrzeć na podlinkowanej stronie w zakładce Znajdź.

Jednak Allegro w swoim komunikacie bierze prawdopodobnie już pod uwagę również te pełnoprawne automaty Pocztexu dostępne przez 24/7 z obsługą pobraniową, które uruchomione zostaną we wrześniu.

Dwa dni temu udało mi się uchwycić ich lokalizacje na zrzucie, nie wiem czy to był błąd czy testy, niemniej mamy tu już obiecywaną od kilku lat liczbę około 2 tysięcy automatów. Łącznie z tymi już działającymi, da to rzeczywiście Poczcie Polskiej drugie miejsce w kraju pod względem ich liczby.

Źródło: Allegro.