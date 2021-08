Jako pierwszy zapowiedział uruchomienie swoich automatów paczkowych Orlen na początku lutego tego roku, miesiąc później Allegro ogłosiło rozwój swojej sieci automatów paczkowych.

Automaty Orlenu bedą funkcjonowały w ramach usługi „ORLEN paczka”. Do końca tego roku planują uruchomić 500 maszyn do odbioru i nadawania paczek, a do końca 2022 roku ma ich być już 2 tysiące. Dziś Orlen ogłosił, iż już we wrześniu powstanie 200 takich maszyn.

Usługa nadawania i odbierania paczek będzie dostępna do końca tego roku w ponad 5,5 tys. punktów sieci „ORLEN Paczka”. We wrześniu br. automaty „ORLEN paczka” staną w ok. 200 atrakcyjnych, dostępnych całodobowo miejscach, w wielu polskich miastach. Z kolei do końca 2022 roku ich sieć będzie liczyła już blisko 2 tys. urządzeń.

Ciekawą informacją jest to, iż skrytki w tych automatach będzie można otwierać zdalnie przy pomocy aplikacji mobilnej, czyli podobnie jak ma to miejsce w przypadku Paczkomatów InPostu. Nie było to takie oczywiste, gdyż jak do tej pory automaty obsługiwane przez DHL czy Pocztę Polską nie mają tej przydatnej funkcji.

Na dziś, InPost dysponuje siecią 13 tys. Paczkomatów, Poczta Polska ma ich 500, a do końca 2022 roku planuje uruchomienie łącznie 2 tys. automatów, czyli 1:1, co plan do zrealizowania przez Orlen. Z kolei wspomniane Allegro już uruchomiło kilka swoich automatów w Warszawie i Poznaniu, a pełen start zapowiedziano na jesień tego roku, po uruchomieniu większości z 1500 automatów, które mają się pojawić do końca tego roku. Z kolei do końca 2022 roku ma ich już być 3 tys.

Tak więc za półtora roku będziemy mieli łącznie 7 tys. nowych automatów do nadawania i odbierania paczek, czyli połowę z tego co ma teraz InPost, a ten z pewnością również poszerzy swoją sieć w tym czasie.

Na koniec swojego komunikatu Orlen zachęca już przedsiębiorców do rejestrowania się w usłudze „ORLEN paczka” na stronie https://www.paczkawruchu.pl/orlenpaczka/, dla których to ma zostać zaproponowana atrakcyjna promocja na start usługi.

Źródło: Orlen Polska.