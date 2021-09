Jak się wzorować to na najlepszych. Poznajcie nową aplikację ORLEN Paczka

Jak się wzorować to na najlepszych. Do tej pory niedoścignioną przez inne rozwiązania na rynku była aplikacja mobilna InPost Mobile 2.0, która w listopadzie 2019 roku wyposażona została w funkcję zdalnego otwierania skrytek w automatach paczkowych, a dokładnie rok później w funkcje nadawania paczek w Paczkomatach.

Tym samym śladem zaczyna podążać Orlen i wraz z uruchomieniem 200 automatów paczkowych w całym kraju udostępnił aplikację mobilną ORLEN Paczka z funkcją zdalnego otwierania skrytek.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN:

Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadania i odbioru paczek pod marką „ORLEN Paczka”. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii ORLEN2030 rozwój segmentu detalicznego. Oferujemy klientom dostęp do ponad 6 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym także automatów paczkowych, których liczba systematycznie będzie rosła.

Na dziś aplikacja mobilna ORLEN Paczka umożliwia śledzenie przesyłek, wysyłanie powiadomień o pojawieniu się nowej paczki w punktach Orlenu, otwieranie zdalne skrytek w automatach paczkowych, a także włączenie radaru przesyłek w punktach odbioru - działa to tak, iż jeśli znajdziemy się w zdefiniowanej odległości od 200 metrów do 2 km od punktu z paczką do odbioru zostaniemy o tym poinformowani.

Należy też wspomnieć tu o ważnej funkcji dla osób niepełnosprawnych, które mogą w aplikacji mobilnej włączyć opcję - Paczka w zasięgu ręki, dzięki której paczki w automatach pączkowych będą dla nich umieszczane w dolnej części urządzeń.

Co z automatami paczkowymi? Już teraz uruchomione zostało 200 takich automatów, w najbardziej tłocznych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu, dostępnych przez całą dobę - m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej. Jeśli chcecie poznać ich dokładną lokalizację, możecie je wszystkie wyświetlić sobie na wbudowanej w aplikacji ORLEN Paczka mapie. Na jednym z zrzutów wyżej widać, że dość sporo ich już jest w centrum Warszawy.

Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej:

Badania i analizy dowodzą, że odbiór przesyłek w punktach staje się najczęściej wybieraną formą dostawy w Polsce. Jest też postrzegany jako najbardziej ekologiczny, ponieważ ogranicza transport kurierski, a przez to emisję CO2. Dlatego stworzyliśmy „ORLEN Paczkę” - nowoczesną sieć punktów dostępnych w najlepszych lokalizacjach. Korzystanie z niej ułatwia aplikacja mobilna, która pozwala m.in. bezdotykowo otwierać skrytki w automatach paczkowych, a także otrzymywać kupony i rabaty za odbieranie przesyłek.

Oczywiście w ramach usługi ORLEN Paczka, oprócz tych 200 automatów paczkowych dostępnych jest dużo więcej punktów nadań i odbiorów paczek. Na dziś jest ich już ponad 6 tysięcy w całym kraju. Składają się na nie - 1100 stacji ORLEN, ponad 1000 kiosków RUCHu, prawie 4000 punktów partnerskich. Do końca roku dołączy do nich kolejne 300 automatów paczkowych, a do końca 2022 roku Orlen chce uruchomić ich łącznie 2 tysiące.

Aplikację mobilną ORLEN Paczka możecie pobrać z Google Play lub App Store, a nadawanie czy śledzenie paczek możliwe jest też przez stronę ORLEN Paczka.

Źródło: PKN Orlen.