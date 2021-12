Allegro One Box już w 9 miastach w Polsce. Staną przy stacjach Shell i sklepach Stokrotka

Jak obiecywali tak robią, Allegro intensywnie rozwija sieć własnych punktów odbioru One Punkt i automatów paczkowych One Box. Automaty paczkowe zadebiutowały najpierw w Warszawie na początku listopada, od teraz można już z nich korzystać w 8 kolejnych miastach.

W zasadzie automaty Allegro One Box mogliście już wcześniej zauważyć w swojej lokalizacji poza stolicą, ale korzystać z nich mogli do tej pory tylko mieszkańcy Warszawy. Od teraz uruchomione zostały one też w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Łodzi oraz w Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach.

Jacek Powałka, odpowiedzialny za rozwój produktu One by Allegro:

Widzimy pozytywne reakcje klientów oraz dynamicznie rosnącą liczbę organizacji i osób prywatnych, które chcą się przyłączyć do naszego projektu rozwijania odpowiedzialnej sieci automatów paczkowych. Utwierdza nas to w przekonaniu, że One Box by Allegro jest odpowiedzią na realne potrzeby konsumentów i ambitnych miast.

Jak szybko rozwija swoją sieć dostaw Allegro można sprawdzić porównując mapy z ich lokalizacjami (można je sprawdzić pod tym adresem). Na początku listopada zrobiłem zrzut z tej mapy i wyglądała następująco:

Aktualna mapa z punktami własnymi Allegro przedstawia się tak:

Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu:

Projekt ten bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię relacji z klientem i zaspokajaniu jego potrzeb konsumenckich. Chcemy aby nasze sklepy i ich najbliższe otoczenie było miejscem, gdzie szybko i wygodnie będzie można załatwić jak najwięcej swoich codziennych spraw i potrzeb.

Do końca 2022 roku Allegro planuje uruchomienie 3000 własnych automatów paczkowych i to nie tylko w tych dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach, dzięki umowie podpisanej z właścicielami stacji paliw Shell i sklepów Stokrotka.

Źródło: Allegro.