McLaren P1 wjeżdża na salony. Każdy fan szybkich samochodów będzie chciał go mieć

LEGO to nie tylko tradycyjne zestawy, zabawki na licencji i program LEGO Ideas, w którym to pomysły fanów przekształcają się w realny produkt. Na przestrzeni ostatnich miesięcy opisywaliśmy różne zestawy – od tych związanych z grami, po największe konstrukcje, które ciężko zmieścić w jednym mieszkaniu. W ofercie, firma ma również zestawy Technic, w tym te inspirowane sportami motorowymi. Najnowszym z nich jest McLaren P1, który właśnie trafił do przedsprzedaży.

Rozpal w sobie miłość do supersamochodów dzięki temu wciągającemu zestawowi LEGO Technic McLaren P1 dla dorosłych. Poznawaj szczegóły, budując imponujący model w skali 1:8, i odkrywaj takie funkcje, jak siedmiobiegowa skrzynia biegów z bębnem, zawieszenie i silnik tłokowy V8. Podziwiaj regulowane tylne skrzydło i otwierane drzwi motylkowe, a potem z dumą ustaw ukończony model na półce. Podobnie jak prawdziwy samochód, wersja LEGO Technic ma swój własny, unikalny numer seryjny, który zapewnia dostęp do ekskluzywnych treści online.

LEGO McLaren P1 już dostępny w przedsprzedaży. Gratka dla fanów szybkich samochodów

LEGO McLaren P1 składa się z 3893 elementów, posiada 7-biegową skrzynię z 2 bębnami zmiany biegów, amortyzatory, silnik V8, regulowane tylne skrzydło i otwierane do góry drzwi z zaawansowanym mechanizmem. Jak przekonuje producent, model ten zawiera wszystko, co gwarantuje wciągające wrażenia z budowania od początku do końca, które są autentyczne jak w prawdziwym McLarenie P1. Samochód, po złożeniu, ma 14 cm wysokości, 59 cm długości i 25 cm szerokości.

W oficjalnym sklepie LEGO trwa już przedsprzedaż nowego zestawu Technic McLaren P1, który na półkach sklepowych pojawi się 1 sierpnia. Jego cena katalogowa ustalona została na poziomie 1949,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.