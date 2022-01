LEGO Ideas to projekt, który zachęca fanów popularnych klocków do tworzenia własnych zestawów. Poddawane ocenie przez społeczność, a następnie przez pracowników firmy, mają szansę trafić do sprzedaży. Poznajcie 36 projektów, które mają szasnę stać się oficjalnymi zestawami LEGO.

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziecie m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". W 2022 r. do sprzedaży trafią kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania. LEGO przedstawiło listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do trzeciej edycji recenzji. Oto kilka najciekawszych z nich:

Hyrule Castle 30th Anniversary

Zamek Hyrule inspirowany grą The Legend of Zelda: Breath of the Wild to hołd serii, która swoje początki pamięta czasów pierwszych konsol Nintendo. 30-rocznicowy zestaw, oprócz samego zamku, zawiera figurki Linka, księżniczki Zeldy i inne postacie, które znane są fanom serii.

Terrariums

LEGO w swojej ofercie posiada kilka klockowych kwiatków. Tym razem, w ramach projektu Ideas, powstały butelki i słoiki z sukulentami. 4 wzory z możliwością dowolnego modyfikowania zawierają nie tylko kolczaste rośliny, ale także ziemię z pojedynczych klocków, kamyczki oraz grzyby.

Naruto: Ichiraku Ramen Shop - 20th Anniversary

Coś dla fanów anime. Ramen-ya - lokal serwujący popularne, także w Polsce, zupy ramen inspirowany anime Naruto. Pełny detali budynek o typowej, japońskiej architekturze pozwala zajrzeć do środka: do kuchni oraz sali przyjmującej gości. Do tego 8 figurek-bohaterów: Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata, Kakashi, Teuchi, Ayame oraz Iruka, z wymiennymi twarzami i zestawami akcesoriów.

Johnny 5

Robot z filmów "Krótkie spięcie" w wydaniu LEGO charakteryzuje się m.in. wykorzystaniem elementów Powered Up składających się z silników, modułów zasilania, czujników wspierających aplikację Powered Up umożliwiającą zaprogramowanie ich działania dzięki połączeniu Bluetooth.

Gwiezdne Wrota

Coś dla fanów filmów i seriali z uniwersum "Gwiezdne Wrota". Tytułowe wrota, odnalezione w Egipcie, pozwalają na podróże międzyplanetarne bezpośrednio z powierzchni planety. Choć, zdaje się, że świat zapomniał o tym świecie, nie zapominają o nim fani klocków LEGO. W zestawie, oprócz tytułowych wrót, znajdują się bohaterowie, wrogowie oraz konsola sterująca, w której podaje się "adres" wrót, do których chcą dotrzeć podróżnicy.

Land Ahoy

Chyba najbardziej wyróżniający się projekt na tle pozostałych. Morska mapa z wyspami i stateczkiem, którą można zwinąć. W ten sposób otrzymamy efektowną dekorację, która przykuwa uwagę i zainteresowanie. Choć na pierwszy rzut oka wygląda na prostą konstrukcję, wykorzystane elementy pozwalające na zwinięcie mapy czynią ją bardzo atrakcyjną wizualnie. Do podtrzymania je w formie zwiniętej potrzebna będzie jednak podstawka, która jest dołączona do zestawu.

Pełne zestawienie 36 propozycji znajdziecie na stronach LEGO. Pomysły czekające na opinię ekspertów LEGO jest solidne i bardzo zróżnicowane. Niektóre z propozycji chętnie zobaczyłbym u siebie na półce, choć nie jestem wielkim fanem LEGO. Najbardziej podobają mi się te z serii "Gwiezdne Wrota" (choć nie są tak rozbudowane jak pozostałe), Johnny 5 z filmu "Krótkie Spięcie" oraz Land Ahoy, który przykuwa uwagę nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim możliwością "zwinięcia" morskiej mapy nadającej jej dodatkowego charakteru.

LEGO Ideas. Przed nami ciekawy rok

Muszę przyznać, że to właśnie ten ostatni zestaw byłby moim faworytem. Jednak ostateczna decyzja należy do ekspertów i pracowników LEGO. To oni w najbliższym czasie pochylać się będą nad wszystkimi kandydatami i zadecydują, czy i który z projektów zostanie zaakceptowany do ostatniego etapu - projektowania i produkcji.

Zanim jednak do tego dojdzie minie jeszcze trochę czasu. Recenzenci LEGO pracują obecnie nad oceną poprzednich, 34 propozycji z drugiego zestawienia w 2021 r., które obejmuje propozycje zgłaszane między majem a wrześniem ubiegłego roku. Wśród nich jest równie dużo ciekawych pomysłów: Plan zdjęciowy, Robot Spot od Boston Dynamics, pojazdy z serialu "Nieustraszony", czy Minas Tirith z "Władcy Pierścieni".