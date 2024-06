W co z zagrać na Steam Decku? Oto lista 100 najpopularniejszych gier

Steam Deck cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Przenośna "konsola" stworzona przez Valve nieustannie zajmuje czołowe miejsce na liście bestsellerów platformy. Wraz z premierą Steam Deck OLED firma zmieniła ofertę pozostawiając klientom do wyboru trzy modele – LCD w wersji 256 GB, OLED w wersji 512 GB i OLED w wersji 1 TB. Ekran w Steam Deck OLED, oprócz technologii OLED, charakteryzuje się większą przekątną – 7,4 cali. To również zwiększona częstotliwość odświeżania do 90 Hz oraz szczytowa jasność do 1000 nitów.

Sprzęt posiada również APU 6 nm gwarantujący lepszą wydajność, usprawnione chłodzenie, wsparcie Wi-Fi w standardzie 6E i Bluetooth w wersji 5.3 i wiele innych usprawnień. Model ten w podstawowej konfiguracji z 512 GB pamięci SSD NVMe kosztuje 2599 zł. Wersja z 1 TB SSD NVMe, futerałem z wyjmowaną wkładką i cyfrowymi dodatkami kosztuje 3099 zł. W sprzedaży, do wyczerpania zapasów, są również starsze modele Steam Deck – w wariantach 64 GB i 512 GB, które kupicie teraz w promocyjnych cenach.

Steam Deck. 100 najpopularniejszych gier na przenośny sprzęt Valve

Poniżej prezentujemy 100 najchętniej wybieranych gier na Steam Deck z ostatniego roku. Na stronach Steam zobaczycie też podsumowania z ostatniego tygodnia i ostatniego miesiąca. Lista ma być aktualizowana każdego dnia, co pozwoli sprawdzić, jakie w danym momencie gry cieszą się największą popularnością. Co gracze wybierali w ostatnim roku?

Baldur's Gate 3 ELDEN RING DAVE THE DIVER Stardew Valley Vampire Survivors Cyberpunk 2077 Hades Palworld Fallout 4 Grand Theft Auto V Balatro Dziedzictwo Hogwartu Red Dead Redemption 2 HELLDIVERS 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Wiedźmin 3: Dziki Gon Brotato Hades II Slay the Spire Monster Hunter: World Fallout: New Vegas Diablo IV The Binding of Isaac: Rebirth Deep Rock Galactic: Survivor Cult of the Lamb Persona 5 Royal Marvel’s Spider-Man Remastered Dead Cells Forza Horizon 5 MONSTER HUNTER RISE No Man's Sky Halo: The Master Chief Collection Hollow Knight Apex Legends Halls of Torment Warframe Persona 3 Reload Grand Theft Auto IV: The Complete Edition DREDGE Terraria Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Horizon Zero Dawn Complete Edition Sid Meier’s Civilization VI Euro Truck Simulator 2 Counter-Strike 2 Aperture Desk Job DARK SOULS III Street Fighter 6 Lethal Company Starfield Project Zomboid Valheim Sea of Stars Resident Evil 4 Portal 2 God of War FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE War Thunder Stray Dragon's Dogma: Dark Arisen Disco Elysium - The Final Cut Left 4 Dead 2 Fallout 76 Coral Island Death Must Die Batman: Arkham Knight Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Days Gone Fallout 3: Game of the Year Edition Risk of Rain 2 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Forza Horizon 4 Yakuza: Like a Dragon The Sims 4 Dead by Daylight Marvel's Midnight Suns DARK SOULS: REMASTERED RimWorld Last Epoch Overwatch 2 Disney Dreamlight Valley Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Subnautica FINAL FANTASY XIV Online Mass Effect Edycja legendarna 7 Days to Die Like a Dragon: Infinite Wealth OCTOPATH TRAVELER II Path of Exile Granblue Fantasy: Relink STAR WARS Jedi: Upadły zakon Yakuza 0 Tomb Raider Portal LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów Rocket League Yu-Gi-Oh! Master Duel NBA 2K23 American Truck Simulator Persona 4 Golden

Widać, że lista najlepszych i najpopularniejszych gier na Steam Deck jest naprawdę zróżnicowana – od tytułów od największych studiów na świecie, po produkcje indie przyciągające przed monitory i ekrany Steam Deck szeroką publiczność. Warto sprawdzać zestawienie regularnie, tym bardziej, że mamy tam dobrze zaznaczone tytuły, które obecnie można kupić w promocyjnej cenie. Skorzystacie z przecen, tym bardziej, że do 11 lipca twa coroczna Wakacyjna Wyprzedaż Steam – nasze podsumowanie najciekawszych promocji znajdziecie w osobnym wpisie.