PPoznaliśmy listę gier, które pojawią się do końca czerwca w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Zapowiada się bardzo fajnie!

Wydawać by się mogło, że czerwiec dopiero się zaczął a już mamy prawie jego połowę. Nie dziwi więc, że PlayStation postanowiło przedstawić listę gier, które w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium pojawią się w najbliższym czasie. I choć początek miesiąca dla posiadaczy podstawowego planu nie był specjalnie atrakcyjny, ci, którzy płacą więcej, powinni być zadowoleni. Czerwcowe PlayStation Plus Essential zaskoczyło tym bardziej, że w maju gracze dostali naprawdę mocne tytułu – EA Sports FC 24 w edycji standardowej z pewnością przyciągnie uwagę fanów piłki nożnej, którzy nie skusili się na najnowszą grę od Electronic Arts., Ghostrunner 2, Tunic i Destiny 2: Upadek Światła.

Choć EA Sports FC 24 dostępne do przypisania jest do 18 czerwca, pozostałe tytuły przepadły, jeśli nie przypisaliście ich do swoich kont przed aktualizacją katalogu PS+, która następuje w pierwszy wtorek miesiąca. To właśnie 4 czerwca w ofercie pojawiły się SpongeBob Kanciastoporty: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever oraz Streets of Rage 4, które czekają do odebrania do początku lipca. I choć może nie są to najmocniejsze tytuły w historii PlayStation Plus, warto je mieć w swoim katalogu – w szczególności Streets of Rage 4, które przypadnie do gustu fanom "chodzonych mordrobić", którzy pamiętają czasy pierwszej odsłony serii z 1991 r.

PlayStation Plus Extra i Premium w czerwcu. Co oferują te abonamenty?

Teraz poznaliśmy gry, które w czerwcu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z transmisji strumieniowej wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji. Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok – 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

PlayStation Plus Extra i Premium. Nowe gry jeszcze w tym miesiącu

W co więc będzie można zagrać w tym miesiącu w ramach tych abonamentów?

18.06

KATALOG GIER

Monster Hunter Rise (PS4, PS5)

Football Manager 2024 (PS5)

Crusader Kings III (PS5)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4, PS5)

After Us (PS5)

Anno 1800 (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4, PS5)

Far Cry 4 (PS4)

LEGO The Hobbit (PS4)

LEGO The Incredibles (PS4)

KATALOG KLASYKÓW

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (PS4, PS5) – gra z PS2

Ghosthunter (PS4, PS4) – gra z PS2

Daxter (PS4, PS5) – gra z PSP

PS VR