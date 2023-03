LEGO ma się świetnie. To zabawa nie tylko dla najmłodszych, ale i dla tych starszych. Ci ostatni z pewnością zainteresują się tymi zestawami. W końcu to te największych w ofercie duńskiej firmy

Siedziba elfów - Rivendell - z "Władcy Pierścieni" zbudowana z klocków LEGO to jeden z najnowszych dużych zestawów, jaki trafia do sklepów. Składające się 6167 elementów "miasto" znane z książek, filmów, gier i animacji to prawdziwa gratka dla fanów Tolkiena, hobbitów, elfów, czarodziejów i innych mieszkańców Śródziemia. W zestawie znajdziemy więc 15 minifigurek: Frodo, Merry, Pippin, Sam, Bilbo Baggins, waleczni Boromir, Gimli, Aragorn i Legolas. Nie mogło zabraknąć Gandalf Szarego czy gospodarza Rivendell - Elronda. Władca Pierścieni: Rivendell wchodzi w skład serii LEGO Icons - zestawy z tej kolekcji są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie. Do kupienia jest na stronie LEGO.com za 2399,99 zł i u partnerów detalicznych.

Zestaw konstrukcyjny jest udekorowany listowiem, które sprawia wrażenie przebywania w głębi lasu Rivendell i zawiera magiczne detale, w tym elfią kuźnię, zagracony gabinet Elronda, fragmenty Narsila oraz obrazy i posągi z historii Śródziemia. W zestawie jest też 15 minifigurek, które ożywią ulubione sceny. Minifigurki mają odczepiane nogi, więc możesz usadzić je wokół stołu i odtworzyć kultową scenę narady u Elronda.

Zestaw ten, z racji na liczbę elementów, znalazł się na liście 10 największych zestawów LEGO w historii. Warto więc przyjrzeć się pozostałej dziewiątce i sprawdzić, który z nich jest znajduje się na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

10 największych zestawów LEGO jakie trafiły do sprzedaży

Mapa świata

Największym i zarazem najtańszym zestawem w zestawieniu 10 największych zestawów LEGO jest licząca ponad 11 tysięcy elementów Mapa świata. Po ułożeniu mapa ma wymiary 104x65 cm i można ją powiesić na ścianie. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 1199,99 zł

Ta reinterpretacja klasycznej mapy świata pozwala puścić wodze fantazji. Możesz zbudować mapę, inspirując się dołączonymi przykładami, lub zmodyfikować oceany, by nadać jej osobisty charakter i przekształcić świat. Jeśli chcesz skupić się na jednej z trzech części świata, wystarczy, że usuniesz z mapy wybrane obszary lądowe. Wykorzystaj też zbudowane z klocków kolorowe pinezki, aby oznaczyć na mapie miejsca, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.

Wieża Eiffla

O Wieży Eiffla z klocków LEGO pisałem kilka miesięcy temu. To najwyższy zestaw w historii. Mierząca 149 cm wysokości konstrukcja jest wyjątkowym odwzorowaniem sławnej Wieży Eiffla w formie budowli z klocków. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 2949,99 zł.

Zestaw Icons składa się z 10001 elementów, które w autentyczny sposób odwzorowują potężną wieżę z kutego żelaza - z piękną konstrukcją kratownicy, trzema platformami obserwacyjnymi, elementami zieleni, windami, biurem na szczycie oraz wieżą nadawczą i flagą Tricolore na jej szczycie. Dla ułatwienia montażu, przenoszenia z miejsca na miejsce, czy sprawdzenia dokładnie szczegółów, zestaw można można podzielić na cztery części.

Titanic

Długi na 135 centymetrów model LEGO Titanic zajmuje trzecią lokatę wśród największych zestawów LEGO. Ta replika historycznego statku w skali 1:200 jest doskonałym wyzwaniem budowlanym, bo składa się z aż 9090 elementów. Jest po prostu ogromna! Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 3199,99 zł.

Model ma całą masę autentycznych detali, zarówno wewnątrz i na zewnątrz, dlatego wiernie oddaje hołd oryginalnemu statkowi. Zawarliśmy w nim wielkie schody, kotłownię, kabiny, łodzie ratunkowe, a nawet jadalnię w pierwszej klasie.

Koloseum

Rzymskie Koloseum, choć wzniesione w latach 70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa, jest podziwiane przez miliony turystów każdego roku nawet w czasach współczesnych. Choć budynek czasy swojej świetności ma już dawno za sobą wciąż robi wrażenie. I nie ma się co dziwić, że Koloseum można też zbudować z klocków LEGO. Zawierająca 9036 elementów konstrukcja wiernie odzwierciedla, to co możemy zobaczyć w Rzymie. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 2599,99 zł.

Ten wiernie odwzorowany, złożony z 9000 elementów imponujący amfiteatr jest symbolem potęgi Rzymu i imperialnej przeszłości Włoch. To także niezwykłe wyzwanie konstruktorskie dla miłośników architektury i podróży.

Sokół Millennium

Jest też coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. To słynny w całej galaktyce Sokół Millennium, za którego sterami zasiadali m.in. Han Solo i Chewbacca. Składa się z 7541 elementów i mierzy 83 cm długości i 60 cm szerokości. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 3999,99 zł.

Elementy zewnętrzne obejmują szczegółowo udekorowane, zdejmowane panele kadłuba, opuszczaną rampę wejściową, ukryte działo blasterowe, kokpit z miejscem na cztery minifigurki i odczepianą osłoną, wymieniane anteny czujnika (okrągłą i prostokątną), górne i dolne poczwórne działa laserowe oraz siedem podpór do lądowania.

AT-AT

Drugi zestaw z Gwiezdnych Wojen, który znalazł się w pierwszej dziesiątce największych zestawów LEGO w historii to maszyna krocząca Imperium Galaktycznego. Ten AT-AT stoi na 62-centymetrowych, ruchomych nogach, a całość składa się z 6785 elementów. Fani Gwiezdnych Wojen z łatwością odegrają sceny z bitwy na Hoth z filmu "Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje". Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 3999,99 zł.

Wersja AT-AT z zestawu LEGO Star Wars to gratka, na którą czekali wszyscy fani. Wspaniały kolekcjonerski model Ultimate Collector Series ma ruchomą głowę i nogi, działka z realistycznie wyglądającym odrzutem, działka obrotowe, luk bombowy oraz hak, do którego można zamocować linę Luke’a Skywalkera.

Zamek Hogwart

"Władca Pierścieni" to jedna z dwóch popularnych marek książkowo-filmowych, która ma swojego reprezentanta na liście największych zestawów LEGO. "Harry Potter" również zasłużył sobie na jedno z miejsc. Tak jest w przypadku szkoły magii i czarodziejstwa - Zamku Hogwart, który zbudowany 6020 klocków ma ok. 58 cm wysokości, 69 cm szerokości i 43 cm głębokości. A w środku, oprócz szczegółowo oddanych detali, czekają minifigurki Godryka Gryffindora, Helgi Hufflepuff, Salazara Slytherina i Roweny Ravenclaw - opiekunów czterech domów. Do tego 27 mikrofigurek przedstawiających uczniów Hogwartu, w tym Harry'ego Pottera, Rona Weasleya i Hermiony Granger. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 2199,99 zł.

W Wielkiej Sali Hogwartu znajdują się "witraże" do zbudowania, sztandary domów, ławy, stoły, płonące pochodnie i ruchome schody. W klasie eliksirów są półki pełne słoików, a w klasie obrony przed czarną magią słoiki eliksirów, gramofon i szafa, w której ukrył się bogin. Komnata szachów zawiera figury szachowe, Pokój Życzeń różne elementy, takie jak Czara Ognia i Szafka Zniknięć, a Komnata Tajemnic bazyliszka i dziennik Toma Riddle’a.

Tadż Mahal

Składa się z 5923 elementów i ma ponad 43 centymetry wysokości dzięki kunsztownie odwzorowanej centralnej kopule. Niestety, zestaw ten został już wycofany z oficjalnej sprzedaży. W ofercie LEGO jest jednak mniejsza jego wersja mierząca 20 cm wysokości i składająca się z 2022 elementów. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 569,99 zł.

Stadion Santiago Bernabéu

Stawkę zamyka stadion Realu Madryt składający się z 5876 elementów i mierzący 14 cm wysokości, 44 cm szerokości i 38 cm głębokości wiernie oddaje stadion, który swoje 75. urodziny świętował w zeszłym roku. Ten zestaw konstrukcyjny dla dorosłych pozwala zbudować dokładnie odwzorowaną, pomniejszoną replikę jednego z najsłynniejszych stadionów piłkarskich na świecie. Zestaw ten kupicie w sklepie LEGO.com za 1899,99 zł.