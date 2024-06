LEGO Horizon Adventures oficjalnie! Alloy wkracza do nowego świata

W ramach Summer Game Fest studio Guerrilla zaprezentowało najnowszą odsłonę serii Horizon. Nie będzie to jednak trzecia odsłona przygód Alloy, a przeniesienie świata pełnego mechanicznych stworów przypominających dinozaury do świata LEGO. Oto LEGO Horizon Adventures

Horizon to bez wątpienia jedna z ważniejszych marek PlayStation. Przygody Alloy cieszą się popularnością od 2017 r., gdy Horizon Zero Dawn zadebiutowało na PlayStation 4, a jej najnowsza odsłona Horizon Forbidden West na sprzętach Sony pojawiła się w 2022 r. Gra okazała się takim sukcesem, że inne firmy zainteresowały się Alloy i mechanicznymi stworami. Tak też było w przypadku LEGO, które w 2022 r. przy okazji premiery Horizon Forbidden West zaprezentowało swój zestaw inspirowany właśnie tą grą. Żyraf, bo to o nim mowa, ma 34 cm wysokości, 23 cm szerokości i 17 cm głębokości i składa się z 1222 elementów. Posada charakterystyczną głowę w kształcie dysku, anteny wystające z szyi i struktury przypominające ogony.

Horizon w świecie LEGO. Od Żyrafa do gry

Długie nogi maszyny zostały wiernie odwzorowane w stylu LEGO. W zestawie nie mogło zabraknąć Aloy - głównej bohaterki gry. Jej minifigurka wyposażona jest w łuk i zbudowaną z klocków włócznię, a figurka Czujki ma oko w różnych kolorach do wyboru: niebieskie, żółte i czerwone. Do tego podstawka do ekspozycji ze znanymi detalami krajobrazu z gry. W komplecie znalazły się zbudowana z klocków brzoza, wysoka trawa i zardzewiały sygnalizator świetlny porośnięty pnączem. Tak o współpracy między LEGO a studiem Guerilla mówił Isaac Snyder, projektant w Grupie LEGO:

Współpraca z zespołem Guerrilla była naprawdę niezwykła To prawdziwi pasjonaci gry Horizon Forbidden West, a ich wsparcie przy stworzeniu autentycznie prezentującego się modelu z klocków LEGO było bezcenne. Dzięki naszej bliskiej współpracy mogliśmy w zestawie zawrzeć odniesienia do wszystkich najbardziej kultowych aspektów Horizon Forbidden West - od niesamowitych maszyn, tajemniczych ruin, aż po wyjątkowe plemiona i olśniewającą scenerię

– jednak jeden zestaw to za mało. Chcieliście więcej LEGO i Horizon? Zapnijcie pasy, gdyż właśnie zapowiedziano grę LEGO Horizon Adventures.

Nowa gra z serii Horizon zapowiedziana. Tym razem Alloy przemierzy świat z klocków LEGO

W odległej przyszłości kraina zbudowana jest z klocków LEGO, a Ziemię przemierzają niesamowite maszyny przypominające dinozaury. Aloy, główna bohaterka gry, jako dziecko zostaje znaleziona w jaskini i wychowana przez doświadczonego myśliwego o imieniu Rost, który uczy ją życia w dziczy. Pewnego dnia Aloy wyrusza na wyprawę, by odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie. Prowadzona przez liczący tysiąc lat hologram uczonej o imieniu Elisabet, Aloy musi stawić czoła Helisowi, przywódcy grupy czcicieli słońca, którzy kłaniają się pradawnemu złu owianemu tajemnicą. Aloy i jej przyjaciół czeka o wiele więcej przygód, które zaprowadzą ich przez najwyższe góry i najgłębsze kotły – a wszystko to pięknie odtworzone w elementach LEGO.

– brzmi oficjalny opis gry, którą zaprezentowano w ramach Summer Game Fest.

Za LEGO Horizon Adventures odpowiada Guerrilla oraz Studio Gobo, które wspólnie przeniosą świat Horizon do świata LEGO. I to wszystko jeszcze w tym roku, gdyż gra swoją premierę będzie miała w okresie świątecznym. Jest też niespodzianka dla wszystkich graczy. LEGO Horizon Adventures nie będzie tytułem na wyłączność dla sprzętów z logo PlayStation. Gra zadebiutuje także na PC oraz Nintendo Switch. Nieco rozczarowuje brak obecności na konsolach Xbox, ale i tak mamy do czynienia ze sporym zaskoczeniem, w którym Alloy pojawi się na sprzęcie Nintendo.