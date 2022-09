Jake, Neytiri i spółka powracają. Tym razem w zestawach LEGO Avatar

Wytwórnia 20th Century szykuje się do jednej z największych premier kinowych. "Avatar 2: Istota wody" zadebiutuje w kinach 16 grudnia. A już niedługo będzie można kupić pierwsze zestawy LEGO Avatar inspirowane pierwszą częścią kinowego hitu.

Już tej zimy na ekrany kin powróci marka, która w 2009 r. zrewolucjonizowała kino. "Avatar" w reżyserii Jamesa Camerona jest najbardziej dochodowym filmem w historii kinematografii ciesząc się przychodem na zawrotnym poziomie 2 847 246 203 dolarów. Obraz ma szansę umocnić swoją pozycję lidera dzięki zapowiadanym na wrzesień specjalnym pokazom kinowym, które odbędą się również w Polsce. Niestety z tej okazji z oferty Disney+ film zniknął, choć jeszcze kilka tygodni temu można było bez problemu obejrzeć. Gigant chce wycisnąć z każdego z nas jeszcze kilka dodatkowych złotych i robi to stosując nieczyste zagrywki - wielka szkoda.

LEGO Toruk Makto i Drzewo Dusz

Wróćmy jednak do samego "Avatara" i kontynuacji, których ma być kilka. Z okazji zbliżającej się premiery "Avatar 2: Istota wody" na rynku zaczynają pojawiać się produkty związane z marką, które mają przyciągnąć uwagę fanów oraz tych, którzy z serią spotkają się po raz pierwszy. A najlepszym sposobem na zainteresowanie młodych, bez wątpienia są klocki LEGO. Nie dziwi więc współpraca między wytwórnią 20th Century a duńską firmą. Efektem jej jest kilka zestawów, które w sprzedaży pojawią się już w październiku.

LEGO Avatar. Nowe zestawy wkrótce w sprzedaży

LEGO Latające góry: stanowisko 26 i Samson ZPZ

Najdroższym i najbardziej rozbudowanym zestawem LEGO Avatar jest Toruk Makto i Drzewo Dusz (75574). Składający się z 1212 elementów zestaw to zróżnicowana flora i fauna Pandory. Obejmuje on minifigurki Jake’a Sully’ego, Neytiri, Mo’at i Tsu’Tey, ruchomą figurkę toruka z foliowymi skrzydłami (wielki latający potwór), figurkę mrocznego konia i Drzewo Dusz do zbudowania. Ponadto dołączono trzy budowle z elementami świecącymi w ciemności. Toruk ma 24 cm wysokości i 39 cm szerokości bez foliowych skrzydeł. Drzewo Dusz ma 22 cm wysokości i 23 cm szerokości. Zestaw ten dostępny jest już w przedsprzedaży za 729,99 zł (oficjalny sklep LEGO). W sklepach powinien pojawić się 1 października.

LEGO Pierwszy lot na zmorze Jake’a i Neytiri

Od 1 października w przedsprzedaży pojawią się trzy dodatkowe zestawy:

Latające góry: stanowisko 26 i Samson ZPZ (75573) to zestaw składający się z 887 elementów i kosztujący 479,99 zł. Zawiera pięć minifigurek, figurkę mrocznego konia (Pa’li), helikopter SA-2 Samson, stację połączeniową na stanowisku 26 oraz scenkę z elementami świecącymi w ciemności

Pierwszy lot na zmorze Jake’a i Neytiri (75572) zawiera 572 elementy i kosztuje 259,99 zł. Składa się z minifigurek Jake’a Sully’ego i Neytiri, dwóch figurek zmór do zbudowania z ruchomymi, foliowymi skrzydłami oraz górskiej scenki z elementami świecącymi w ciemności

Neytiri i Thanator kontra Quaritch w kombinezonie PZM (75571) to 560 elementów w cenie 209,99 zł. W zestawie znalazły się minifigurki Neytiri i pułkownika Milesa Quaritcha, kombinezon PZM do zbudowania i figurka thanatora. Nie zabrakło scenki z dżungli z elementami świecącymi w ciemności

Choć wszystkie zestawy skierowane są przede wszystkim do młodszego fana klocków LEGO, nic nie stoi na przeszkodzie by i dorośli fani serii Avatar odkryli w nich swoich ulubionych bohaterów.

LEGO Neytiri i Thanator kontra Quaritch w kombinezonie PZM

Okazuje się także, że LEGO szykuje kolejne zestawy oparte o Avatar i, zapewne, jego kontynuację. "Istota wody" do kin trafi 16 grudnia 2022 r. Zestawy o numerach 75575 (24,99 €), 75576 (34,99 €), 75578 (79,99 €) i 75579 (99,99 €) pojawią się w sprzedaży na początku 2023 r. Choć szczegółów na ich temat nie znamy żadnych, niektóre zagraniczne sieci sklepów już przygotowały odpowiednie strony produktowe z ich cenami.