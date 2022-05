Avatar: Istota wody. Pierwszy trailer już w sieci

Avatar to jeden z tych filmów, które zdefiniowały współczesne kino, wykorzystanie CGI i dodatkowo ucementował Jamesa Camerona jako reżysera i wizjonera. Jeżeli ten film powstałby dziś, zapewne od razu byłby początkiem całego uniwersum, jak to miało miejsce w przypadku produkcji Marvela, DC czy chociażby Godzilli. Tak się jednak nie stało, a film od 2009 roku nie miał nawet sequela, choć ten zapowiadany był już nie raz. W końcu, po 13 latach, fani produkcji doczekali się. Do sieci trafił pierwszy zwiastun kolejnej części Avatara o podtytule "Istota wody".

Avatar: Istota wody - jak prezentuje się nowy trailer?

Za sterami nowej produkcji ponownie zasiadł Cameron. Premiera ma się odbyć 16 grudnia 2022 roku, ale już teraz możemy zobaczyć co nieco z nowego filmu w pierwszym zwiastunie, który pokazał się w sieci.

Fani na pewno docenią fakt, że w produkcji bierze udział duża część aktorów, którzy wystąpili w pierwszej odsłonie z 2009 r. Mamy tu więc Sam Worthington w roli Jake'a Sully'iego (który pod koniec pierwszej części stał się jednym z Na’vi), a także Zoë Saldaña jako Neytiri. Zwiastun pokazuje, że planetę Pandora nawiedza nowy konflikt. Widzimy Na’vi uzbrojonych z ziemską broń, jednak nie wiemy, czy są to rdzenni mieszkańcy planety czy genetycznie zaprojektowane avatary. Ogólnie trailer pokazuje bardzo niewiele fabuły, za to zdradza sporo odnośnie wizualnej strony projektu. W 2009 roku Avatar rzucił widzów na kolana swoją szczegółowością i przez 13 lat nie zestarzał się prawie wcale. Druga część jest równie świetna, ale jako że modelowanie #D poszło do przodu, nie ma szans zrobić tak dużego wrażenia jak pierwowzór.

Sukces produkcji będzie więc zależał od opowiadanej historii, a o tej zapewne dowiemy się więcej, kiedy 20th Century Studios zdecyduje się zdradzić nieco więcej odnośnie nowej superprodukcji. Podoba wam się to, jak wygląda nowy Avatar?