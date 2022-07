Atari 2600 z klocków LEGO to prawdziwy powrót do przeszłości. To nostalgiczne odtworzenie jednej z pierwszych konsol na świecie, która szybko stała się hitem sprzedażowym w 1977 roku. Zaprezentowany właśnie zestaw LEGO oparty został na wersji wypuszczonej do sprzedaży w 1980 r. - ta wyposażona został w cztery przełączniki. LEGO Atari 2600 nieprzypadkowo zbiega się również z obchodami 50. rocznicy istnienia firmy Atari.

Atari 2600 było jednym z najbardziej pamiętnych prezentów, jakie dostałem jako dziecko. Pamiętam, że spędziłem wiele godzin przed telewizorem, absolutnie zdumiony, że mogłem grać w gry zręcznościowe w moim własnym domu. Było tam też wiele legendarnych tytułów, w tym Asteroids, Adventure i Centipede. Właśnie dlatego połączenie dwóch ikon - Atari i LEGO - w tym niesamowitym zestawie było tak niesamowitym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że zbudowanie tej klasycznej konsoli przeniesie Was z powrotem do tych wspaniałych dni, kiedy garść pikseli oznaczała świat przygód.

- mówi Chris McVeigh, projektant LEGO oraz wieloletni fan Atari.

Replika konsoli Atari 2600 to przede wszystkim wierne odwzorowanie detali, a także wiele dodatkowych elementów w stylu LEGO. Do zestawu dołączone są również trzy gry na klockowych kartridżach. To klasyczne Asteroids, Adventure oraz Centipede. Każdej z nich towarzyszy specjalna scenka przedstawiająca fabułę gier. To statek kosmiczny strzelający w asteroidy, zamek oraz stonoga z grzybowymi budynkami. Kartridże można umieszczać w konsoli lub przechowywać je w specjalnym pojemniku.

LEGO Atari 2600. Na 50 urodziny firmy

Zestaw ten jest pełen niespodzianek. To pokój gracza z lat 80. Znalazły się w nim charakterystyczne elementy takie jak stary telefon, telewizor, plakaty czy boom box. A jako, że gra Adventure jest uznawana za pierwszą, w której ukryte zostały tzw. easter eggi, nie mogło zabraknąć ukrytego elementu, poprzez który projektanci LEGO oddali hołd tej ciekawostce. Wiernej replice konsoli Atari 2600 towarzyszy także klasyczny joystick, który ma poruszać się zupełnie jak jego oryginał.

Sam model konsoli mierzy 8 cm wysokości, 33 cm szerokości i 22 cm głębokości. Wymiary te bedą się jednak zmieniać w zależności od dodatków, które będą mu towarzyszyły na półce, regale lub w innym wyeksponowanym miejscu.

Tanio jednak nie będzie. Za zestaw LEGO Atari 2600, który kupicie w sklepach stacjonarnych LEGO i na stronie LEGO.com już od 1 sierpnia 2022 r., przyjdzie zapłacić 1149,99 zł.