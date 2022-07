Chcesz mieć własną figurkę Lego? Teraz to możliwe - wszystko dzięki Minifigure Factory

Lego przeżywa swój renesans. Restrukturyzacja którą firma przeszła dłuższy czas temu okazała się być strzałem w dziesiątkę, a nowe pomysły sprzedają się jak świeże bułeczki. Podobnie zresztą jak licencjonowane zestawy z ulubionych kreskówek, gier, filmów i seriali. Ale na nich kolekcje Lego się nie kończą, zaś w myśl tego że kreatywnej zabawy nigdy zbyt wiele — można z kolejnych elementów budować jeszcze bardziej niezwykłe światy. Zresztą jeśli kiedykolwiek mieliście przyjemność odwiedzić którąś z regularnie odbywających się w Polsce wystaw klocków, to doskonale wiecie co mam na myśli.

Firma jednak nie zaprzestaje rozwoju — i stale oferuje nie tylko nowe zestawy, ale również... nowe usługi! Zagranicą wystartowała właśnie testowa wersja Lego Minifigure Factory — prostego kreatora, w ramach którego każdy może stworzyć własnego ludzika z klocków. Jak to działa?

Lego Minifigure Factory - kreator postaci z klocków po raz pierwszy udostępniony użytkownikom. Póki co - w wersji testowej

Kreator postaci jest... wszystkim tym, czego można po nim oczekiwać. Działa dokładnie na tej samej zasadzie co analogiczne rozwiązania znane m.in. z gier wideo — naszemu bohaterowi kolejno wybieramy uśmieszek, włosy (lub nakrycie głowy - bo takowe też są dostępne), a następnie dochodzimy do najciekawszej części — czyli torsu. Tam zaczyna się prawdziwa zabawa, w której możemy dodawać rozmaite dodatki, wybierać spośród kilkudziesięciu wzorów tła i... po prostu szaleć na maksa — i to niejako dwukrotnie. Bowiem designy robimy zarówno z przodu jak i tyłu, a te mogą się od siebie znacząco różnić. Kolejnym krokiem jest dobór kolorystyki spodni, na końcu zaś prawdziwa wisienka na torcie — dobór akcesoriów. A w nich prawdziwe mydło i powidło — od owoców, przez przedmioty użytku codziennego, na... zwierzakach kończąc. Kiedy już dobierzemy wszystkie elementy, można sfinalizować nasz projekt i dodać figurkę do koszyka. Koszt takiej zabawy to 11,99 dolarów — czyli po obecnym kursie blisko 55 złotych.

Testy już trwają, niestety w Polsce nie są jeszcze dostępne

Lego Minifigure Factory wystartował póki co m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie udało mi się sprawdzić jak działa on w praktyce. Próbując skorzystać z platformy w Polsce czekał na mnie komunikat: