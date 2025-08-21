Kompaktowy projektor z laserową jakością: XGIMI MoGo 4 Laser zachwyca wszechstronnością

Czasy, w których projektory multimedialne były prostymi, nudnymi urządzeniami stosowanymi głównie w salach konferencyjnych przeszły do historii. Poznajcie XGIMI MoGo 4 Laser, czyli przenośny projektor o niespotykanych w tym segmencie możliwościach.

Od dłuższego czasu mocno przyglądam się rozwojowi projektorów serii MoGo od XGIMI. To niewielkie, przenośne konstrukcje, których zadaniem jest zmienić niemal każde pomieszczenie w niewielką salę kinową. Na dobrą sprawę, nie trzeba nawet pomieszczenia, bo dzięki wbudowanej baterii mogą pracować w miejscu, w którym nie ma dostępu do zasilania z sieci. Już samo to brzmi wystarczająco intrygująco, by uważnie przyjrzeć się oferowanym przez XGIMI sprzętom. Na tym jednak wcale nie koniec atutów, bo wraz z rozwojem serii producent odrzuca kolejne kompromisy, czyniąc kolejne generacje MoGo lepszymi od poprzednich.

Wcale nie tak dawno gościł u mnie projektor XGIMI MoGo 4, który zrobił na mnie na tyle dobre wrażenie, że mocno rozważałem jego zakup. Tym razem przyszło mi sprawdzić możliwości jeszcze lepszego urządzenia z tej serii, bo oferującego jeszcze wyższą jakość wyświetlanego obrazu. Zapraszam na krótką opowieść o tym, co potrafi XGIMI MoGo 4 Laser i dlaczego jest na tyle uniwersalnym projektorem, że warto się nim zainteresować nawet wtedy, gdy wcale nie planowaliśmy zakupu urządzenia tego typu.





XGIMI MoGo 4 Laser przekonuje do projektorów nawet tych, którzy wcale nie o nich nie myśleli

Zacznijmy od specyfikacji technicznej najnowszej propozycji od XGIMI w segmencie projektorów, które mogą pracować praktycznie wszędzie.

Model XGIMI MoGo 4 Laser Jasność maksymalna 550 lumenów ISO Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) Współczynnik kontrastu natywnego 1000:1 System operacyjny Google TV Wielkość obrazu 40-200 cali (rekomendowana 60-120 cali) Współczynnik projekcji 1,2:1 Funkcje inteligentne Technologia inteligentnego dopasowania obrazu: automatyczna korekta zniekształceń trapezowych, autofokus w czasie rzeczywistym, nieprzerwana ochrona wzroku Wbudowany akumulator 71 Wh (do 2,5 godziny wyświetlania obrazu) Łączność przewodowa USB, HDMI Łączność bezprzewodowa WiFi 5, Bluetooth 5.1 Wymiary 96,5 x 207,6 x 96,5 mm Waga 1,32 kg Wbudowane głośniki 2x 6 W Harman/Kardon Cena 3499 złotych

Zacznijmy od tego, co najmocniej zwraca uwagę w całej serii XGIMI MoGo, czyli od wymiarów projektora. XGIMI MoGo 4 Laser ma kształt walca o średnicy niecałych 10 centymetrów i wysokości nieco ponad 20 centymetrów. W praktyce oznacza to, że bez problemu zmieści się nawet w plecaku, z którym wybieramy się na krótsze czy dłuższe wakacje. Oznacza to również, że przechowywanie projektora nie stanowi żadnego problemu. XGIMI MoGo 4 Laser wygląda na tyle elegancko i minimalistycznie, że możemy go po prostu odstawić na półkę, gdzie cierpliwie poczeka na następną okazję do zaprezentowania swych możliwości. Niektórzy goście mogą wówczas zadać pytanie co to jest, czym otworzą dyskusję o możliwościach współczesnych projektorów, które dalece odbiegają od powszechnej wiedzy na ich temat.





Obok bardzo kompaktowych wymiarów, uwagę zwracają również zastosowane technologie. Zacznijmy od tego, na co najmocniej zwraca się uwagę w codziennym użytkowaniu, czyli systemu operacyjnego, w który XGIMI wyposażyło projektor MoGo 4 Laser. Podobnie jak w wielu projektorach z oferty tego producenta, tu również znajdziemy jedno z najpopularniejszych rozwiązań na rynku, czyli Google TV. Co to oznacza w praktyce? Doskonale znany interfejs, prostotę konfiguracji i łączenia z kontem Google użytkownika, a przede wszystkim dostęp do najpopularniejszych serwisów VoD. XGIMI fabrycznie instaluje w pamięci MoGo 4 Laser aplikację Netflix, a pozostałe znajdziemy w Sklepie Google Play.

By z projektora korzystało się jeszcze wygodniej, XGIMI dołącza do niego nie jeden, a aż dwa piloty zdalnego sterowania. Jeden to znana z innych urządzeń z Google TV duża konstrukcja, a drugi, w formie większego breloka czy zawieszki, zapewnia bardzo wygodny dostęp do podstawowych funkcji, co przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy projektor użytkowany jest w terenie.

Nie sposób nie wspomnieć również o codziennej prostocie i komforcie korzystania z XGIMI MoGo 4 Laser, który zawdzięczamy zastosowanym funkcjom inteligentnym. Projektor automatycznie dobiera parametry wyświetlanego obrazu, dzięki czemu korzysta się z niego praktycznie równie wygodnie, co z telewizora. Wystarczy skierować go na powierzchnię, na której ma być wyświetlony obraz, a automatyka na czele z ciągłym autofokusem i korekcją zniekształceń trapezowych zajmie się doborem idealnych parametrów obrazu.





Projektując XGIMI MoGo 4 Laser producent pomyślał również o najmłodszych użytkownikach czy zwierzętach domowych. Na wyposażeniu znalazł się system ochrony wzroku, który automatycznie ogranicza emisję intensywnego światła gdy tylko jakiś obiekt stanie między projektorem a powierzchnią, na której wyświetlany jest obraz.

Laserowa jakość i bateria, która pozwala cieszyć się nią dosłownie wszędzie

Przejdźmy do tego, jak XGIMI MoGo 4 Laser sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Nazwa urządzenia zdradza, że mamy do czynienia z projektorem w technologii laserowej. Co to oznacza w praktyce? Jasność na poziomie 550 lumenów ISO i 110% pokrycia gamutu kolorów BT.2020, a także współczynnik kontrastu natywnego 1000:1 przekładają się na wręcz fenomenalną, jak na możliwości przenośnego projektora, jakość obrazu. Do tego stopnia, że korzystając z niego na co dzień zastanawiałem się, czy w ogóle kiedykolwiek potrzebował bym lepszego projektora. Zwłaszcza takiego, który stawia od pomieszczenia określone wymagania i nie można go przenieść z miejsca na miejsce. Praktycznie przez cały czas testów miałem wrażenie, że to projektor w sam raz dla mnie, a lepszego po prostu nie potrzebuję. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę jego kolejny atut, którym jest wbudowana bateria.

Co zyskujemy dzięki niej? Producent deklaruje, że XGIMI MoGo 4 Laser może pracować bez zasilania z gniazdka sieciowego nawet przez 2,5 godziny. W praktyce przekłada się to na możliwość obejrzenia filmu trwającego nawet 150 minut. O ile osobiście aż tak długiego seansu bym nie ryzykował, tak typowy, 90-minutowy mecz to dla XGIMI MoGo 4 Laser żaden problem.





XGIMI MoGo 4 Laser to projektor przyjazny graczom

Jeśli szukacie projektora, który oprócz oglądania filmów i seriali będzie służył również do grania w gry, XGIMI MoGo 4 Laser to jak najbardziej właściwy wybór. W dedykowanym trybie gamingowym opóźnienia redukowane są do 20 ms, co pozwala cieszyć się właściwie każdą grą, oczywiście poza tymi typowo esportowymi. Wyścigi na wielkim ekranie? Mecz w wirtualną piłkę nożną z przyjaciółmi? A może męski wieczór w towarzystwie Tekkena czy Mortal Kombat? Dla XGIMI MoGo 4 Laser to żaden problem.

Co więcej, opisywany projektor jest banalnie prosty w konfiguracji jako sprzęt gamingowy. Wystarczy podłączyć konsolę czy komputer przy pomocy wbudowanego gniazda HDMI i przełączyć projektor w tryb gamingowy. Dalej pozostają już tylko długie godziny dobrej zabawy.





Projektor jako element wystroju wnętrza? To również możliwe

Do czego można wykorzystać projektor XGIMI MoGo 4 Laser, gdy akurat nie jest użytkowany do wyświetlania obrazu? Przy jego pomocy można wypełnić wnętrze bardzo ciekawym efektem kreatywnym. W tym celu do zestawu z projektorem producent dołącza cztery filtry kreatywne: Sunset, Lunar, Ripple i Dreamscape. Nieco więcej miejsca poświęciliśmy im w artykule o XGIMI MoGo 4, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Projektor może również wyręczyć oświetlenie LED w tworzeniu efektu podświetlenia ambientowego. W trybie Ambient Light można wypełnić wnętrze pomieszczenia jednym z ośmiu kolorów.





XGIMI MoGo 4 Laser przełamuje bariery możliwości przenośnych projektorów stając się na tyle uniwersalną konstrukcją, że nawet ci, którzy do tej pory nie rozważali zakupu projektora, powinni zapoznać się z jego możliwościami. Znajdziecie go w salonach Top Hi-Fi & Video Design oraz na stronie internetowej sklepu.

