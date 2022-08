Chcieliście obejrzeć Avatara na Disney+? To już za późno, idźcie do kina

Avatar zniknął z Disney+

13 lat to sporo czasu, moich dzieci nie było jeszcze na świecie, gdy pierwszy Avatar trafił do kin, ale zapowiedź kolejnej części wyświetlana przed seansem Buzza Astrala na tyle je zaciekawiła, że chciały obejrzeć pierwszą część. Sprawdziłem i film był dostępny na Disney+ więc mieliśmy w planie sobie go odświeżyć bliżej grudnia, gdy druga część trafi do kin. Wygląda jednak na to, że nie będzie nam to dane, chyba, że wybierzemy się do kina. Disney planuje od 23 września wznowić pokazy pierwszej części swojego hitu w wielu krajach, w tym również w Polsce i z tej okazji usunął Avatara z oferty Disney+ w naszym kraju.

W zasadzie to nawet brakuje mi cenzuralnych słów do określenia takiego zachowania. Gigant branży chce wycisnąć z każdego z nas jeszcze kilka dodatkowych złotych i robi to stosując nieczyste zagrywki. Owszem, zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że żaden film i serial w ofercie serwisów VOD nie jest na zawsze, a czasami nawet jest poddawany cenzurze. Ale usuwanie dzieła, do którego ma się pełne prawa, tylko po to aby zarobić nieco więcej pieniędzy na emisji w kinach? To haniebne zachowanie i mam nadzieje, że odzew w sieci będzie na tyle duży, że Disney jednak przemyśli swoją politykę. Jeśli nie, to pozostanie mi tylko wyrazić swoje niezadowolenie i ominąć kinowy seans pierwszej części w ramach protestu.

Problem nie dotyczy tylko Polski, ale praktycznie całego świata i wszyscy są zgodni co do opinii na temat takiego ruchu. Disney z pewnością nie przysporzy sobie w ten sposób sympatyków, ale pewnie podreperuje w ten sposób jeszcze wynik Avatara, który do tej pory zarobił na całym świecie ponad 2,8 mld USD i jest najbardziej kasowym filmem wszech czasów.

źródło: Gamespot