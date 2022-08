Ekspres do Hogwartu z LEGO zabierze do Szkoły Magii i Czarodziejstwa

LEGO prezentuje najnowszy zestaw z serii Harry Potter. To mierząca 118 cm długości replika Ekspresu do Hogwartu, którym bohaterowie książek i filmów podróżowali do Szkoły Magii i Czarodziejstwa.

Replika Ekspresu do Hogwartu wykonana z klocków LEGO to zestaw składający się z 5129 elementów i wykonana jest w skali ok. 1:32. Pociąg ma być wiernie oddany swojemu filmowemu oryginałowi. Od lokomotywy, poprzez tender na węgiel, a na trzyprzedziałowym wagonie pasażerskim kończąc. Model jest pełny odniesień do filmów, z Kamieniem Filozoficznym na czele, który zapoczątkował najpierw serię książek. Model przedstawia także peron 9¾ na stacji King’s Cross.

Uzupełnieniem kolekcji jest zestaw 20 minifigurek, które pozwolą odegrać cztery klasyczne sceny z filmów z Harrym Potterem. Wśród figurek znalazły się m.in. Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Granger, Ginny Weasley, Draco Malfoya, Luna Lovegood, Remus Lupin. Jest nawet Dementor oraz dorosłe wersje Harry'ego i Ginny, którzy wraz z dziećmi czekają na stacji na Ekspres do Hogwartu.

Ekspres do Hogwartu z LEGO. Nowy zestaw z serii Harry Potter

Filmy o Harrym Potterze rozpalają w nas wszystkich to wyjątkowe uczucie magii. Pracując nad tym zestawem, chcieliśmy urzeczywistnić różne momenty z poszczególnych filmów z serii. Niezależnie od tego, czy Twoim ulubionym momentem jest kultowa scena, gdy słynne trio spotyka się po raz pierwszy w pociągu, czy sytuacje z późniejszych części, ten zestaw naprawdę przywołuje zaklęte wspomnienia z filmów o Harrym Potterze

- komentuje Marcos Bessa, jeden z głównych projektantów Grupy LEGO.

Ekspres do Hogwartu będzie modelem dużym i zajmującym sporo miejsca. Pociąg, wraz z wszystkimi elementami, mierzy ok. 26 cm wysokości, 118 cm długości i 20 cm szerokości. Bez względu na to, gdzie go postawisz, na pewno będzie budzić podziw.

Za wycieczkę do Szkoły Magii i Czarodziejstwa będzie jednak trzeba sporo zapłacić. Model LEGO Ekspres do Hogwartu kosztować będzie w oficjalnym sklepie LEGO.com 2399,99 zł. Jego sprzedaż ruszy 31 sierpnia.