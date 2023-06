Nauczyciele dostaną 2500 zł na laptopa. Podpowiadamy, jaki sprzęt wybrać w tej cenie

Laptop za 2500 złotych. Co oferuje laptop dla nauczyciela? Przykładowe modele

W ostatnich latach rola technologii w edukacji znacząco wzrosła, stając się nieodłącznym elementem procesu nauczania. Wie o tym nawet nasz rząd, bo jak pewnie słyszeliście, szykuje nam się w tym temacie niemały projekt. Uczniowie dostaną laptopy do nauki, a dla nauczycieli przewidziano specjalne bony na komputery. Ich wartość wyniesie 2500 zł. Czy za takie pieniądze można kupić przyzwoitego laptopa? Sprawdzamy.

Jakiś czas temu przedstawiono założenia ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem inicjatywy jest wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii w procesie edukacji. W ramach inicjatywy, jeszcze w tym roku ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na zakup 394 346 laptopów dla czwartoklasistów w Polsce. Program ten obejmie zarówno uczniów ze szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Bon na laptopy dla nauczycieli

Ustawa przewiduje również możliwość przekazania bonów o wartości 2500 złotych (brutto) na zakup laptopów dla nauczycieli szkół publicznych. Jeśli ktoś zdecyduje się na droższy model laptopa, będzie mógł dopłacić do jego ceny. Bony mają być przyznawane w turach, a kryteria kwalifikacji w kolejnych rozdaniach będą określane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Laptop dla nauczyciela za 2500 zł — da się?

Czy kwota 2500 złotych jest wystarczająca na dobry laptop dla nauczyciela? Jak najbardziej. W sklepach można znaleźć wiele laptopów w takiej cenie. Oferują one przyzwoite parametry i spełniają podstawowe wymagania związane z edukacją. Warto jednak pamiętać, że potrzeby nauczyciela mogą się różnić w zależności od jego specjalizacji i sposobu wykorzystania laptopa w pracy.

Nauczyciel potrzebuje nie tylko sprzętu, który pozwoli mu na prowadzenie lekcji online, ale również narzędzia, które ułatwi przygotowanie materiałów, tworzenie prezentacji, dostęp do zasobów edukacyjnych i efektywne zarządzanie danymi. Dlatego przy wyborze laptopa nauczyciel powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów.

Parametry laptopa dla nauczyciela

Przede wszystkim, procesor laptopa powinien być wystarczająco wydajny, aby zapewnić płynne działanie różnych aplikacji edukacyjnych. Kolejnym ważnym elementem jest pamięć RAM. Im więcej pamięci RAM, tym sprawniej laptop poradzi sobie z wieloma otwartymi programami i kartami w przeglądarce internetowej. Minimum to 8 GB, ale warto rozważyć 16 GB, zwłaszcza jeśli nauczyciel planuje korzystać z wymagających zasobów. Duża pojemność dysku jest niezbędna do przechowywania prezentacji, plików multimedialnych i innych materiałów edukacyjnych. Warto postawić na dysk SSD, ze względu na prędkość działania i szybsze uruchamianie systemu oraz aplikacji. Ważnym aspektem jest także jakość ekranu. Nauczycielom zależy na czytelności tekstu i obrazów, dlatego warto wybrać laptop z matrycą o wysokiej rozdzielczości i jasnym, kontrastowym wyświetlaczem. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na porty i złącza, takie jak USB, HDMI, czy czytnik kart pamięci. Ułatwią one podłączenie dodatkowych urządzeń oraz przesyłanie danych.

Podsumowując, choć kwota 2500 złotych może stanowić ograniczenie przy wyborze laptopa dla nauczyciela, istnieje wiele modeli w tej kategorii cenowej, które mogą spełniać podstawowe wymagania. Kluczem do udanego zakupu jest jednak świadome rozważenie parametrów sprzętowych i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb nauczyciela.

Źródło: Unsplash

Wybieramy laptopa za 2500 zł

Wybraliśmy kilka modeli laptopów, które warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu sprzętu dla nauczycieli w cenie do 2500 złotych. Oferują one korzystne parametry techniczne, które mogą wspomóc kadrę szkolną w codziennej pracy. Przedstawione modele zapewniają dobrą jakość w stosunku do swojej ceny i są odpowiednim wyborem dla nauczycieli poszukujących sprzętu, który można będzie nabyć za specjalny bon.

Laptop HP 15 (15.6”, Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD)

Stylowy przenośny komputer zamknięty w przyjemnej dla oka srebrnej obudowie. Wyposażony w system operacyjny Windows 11 Home oraz ekran o przekątnej 15,6 cala. Posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 41 Wh, który zapewni optymalny czas pracy. Urządzenie jest wspierane przez procesor Intel Core i3 11. generacji. Oferuje rozdzielczość 1920 × 1080, co będzie wystarczające do pracy w szkole. Dzięki zastosowaniu dysku SSD, komputer uruchamia się w zaledwie kilka sekund, a programy otwierają się szybko. Laptop HP 15 oferuje również bogaty zestaw portów i gniazd, w tym porty USB-C i USB-A, port HDMI, gniazdo RJ-45, gniazdo AC Smart Pin, gniazdo combo słuchawek/mikrofonu oraz czytnik kart pamięci.

CENA: 2099 zł

Laptop LENOVO IdeaPad 3 (15.6”, R5-5500U, 8GB RAM, 512GB SSD)

IdeaPad 3 oferuje wiele korzyści zarówno pod względem produktywności, jak i rozrywki. Dzięki wydajnemu procesorowi AMD Ryzen 5 5500U, który posiada 6 rdzeni, masz pewność, że komputer będzie działał sprawnie. Dysk o pojemności 512 GB zapewnia dużo miejsca na przechowywanie plików, a tryb Boost procesora pozwala zdobyć dodatkową moc w przypadku wymagających zadań. Laptop od Lenovo posiada ekran o rozdzielczości Full HD (1920×1080), co zapewnia optymalny pracy. Ważne, że mamy tu sporo gniazd: USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1 Typ C oraz wyjście HDMI, co ułatwia podłączanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Jego lekka waga i kompaktowy rozmiar sprawiają, że jest mobilny i łatwy do przenoszenia.

CENA: 1999 zł

Laptop ASUS X515 (15.6”, Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD)

ASUS X515 to lekki laptop klasy podstawowej, oferujący optymalną wydajność do zadań szkolnych. Ekran NanoEdge zapewnia szerokie kąty widzenia, a matowa powłoka antyodblaskowa poprawia komfort pracy. Wyposażony w procesor Intel Core i5, 8 GB RAM i kartę graficzną Intel UHD Graphics. Oferuje 2 gniazda USB 2.0, gniazdo USB 3.0, gniazdo USB-C oraz czytnik kart pamięci micro SD. Optymalne wykorzystanie potencjału komputera zapewnia aplikacja MyASUS.

CENA: 1979 zł

Źródło: Asus

Laptop ACER Aspire 3 (15,6”, R5-7520U, 8GB RAM, 512GB SSD)

Acer Aspire 3 to laptop, który zapewni wysoką wydajność i umożliwi wielozadaniową pracę. Wybrany przez nas model jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB RAM DDR5 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon Graphics gwarantuje płynne działanie w codziennych zadaniach. Dodatkowo, poprawione chłodzenie i smukły design sprawiają, że Aspire 3 jest wygodny i praktyczny. Wyświetlacz Full HD oferuje ostry obraz, a Wi-Fi 6 zapewnia wygodną łączność. Nie zabrakło złącza USB-C i dwóch portów USB 3.0.

CENA: 2447 zł

Dell Inspiron 3511 (15,6”, Intel Core i5, 16GB RAM, 512 GB SSD)

Dell Inspiron 3511 to kolejny świetnywybór do pracy i nauki zdalnej. Jak zapewnia producent, model ten przeszedł liczne testy wytrzymałości, zapewniające trwałość i solidność, co w szkole pełnej rozbieganych dzieciaków może okazać się bardzo istotnym czynnikiem. Model oferuje procesor Intel Core i5 i aż 16 GB pamięci RAM. Przestrzeń na dane to 512 GB (dysk SSD). Dość smukła obudowa oraz lekka konstrukcja sprawiają, że laptop jest niezłym wyborem, jeśli często przenosisz go z miejsca na miejsce. Mamy też ekran Full HD z powłoką antyodblaskową. Wisienką na torcie jest funkcja Dell Mobile Connect umożliwiająca sparowanie laptopa ze smartfonem.

CENA: 2499 zł