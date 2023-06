Konfederacja Lewiatan zgłosiła szereg uwag do programu, w ramach którego uczniowie czwartych klas szkół podstawowych mają otrzymać laptopy. Właśnie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Co udało się wyjaśnić?

Program, w ramach którego uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej wzbudza kontrowersje. Trudno byłoby spodziewać się czegokolwiek innego. Wydatkowanie środków z budżetu państwa to zawsze temat przyciągający szczególną uwagę. Jedną z organizacji, które wypowiedziały się na temat laptopów i realizowanego programu edukacyjnego jest Konfederacja Lewiatan.

W opublikowanym dokumencie pod tytułem Pośpiech w cyfryzacji edukacji nie służy nauczycielom i uczniom poruszono kilka istotnych kwestii dotyczących przeznaczenia laptopów i ich optymalnego wykorzystania. Właśnie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu dowiedzieliśmy się między innymi tego, w jakim trybie i przez kogo będzie udzielana pomoc techniczna dla uczniów i nauczycieli. Co jeszcze? Oto najważniejsze fragmenty odpowiedzi udzielonej przez ministerstwo.

Czy wsparciem w zakupie laptopa zostaną objęci nauczyciele szkół niepublicznych?

Pierwszym poruszonym wątkiem jest kwestia wsparcia w zakupie laptopa dla nauczycieli szkół niepublicznych. Mowa tu o bonie o wartości 2500 złotych, dzięki któremu możliwy będzie zakup dowolnego komputera wybranego przez danego pedagoga. Z odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji dowiedzieliśmy się, że programem zostaną objęci również nauczyciele szkół niepublicznych, a stosowny zapis znalazł się w projekcie ustawy.

Który z rodziców (opiekunów prawnych) będzie właścicielem laptopa?

Kolejna z wątpliwości zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan dotyczyła własności laptopa. Zgodnie z założeniami programu ma on bowiem należeć do rodziców ucznia. Co w przypadku, gdy opieka nad dzieckiem nie jest sprawowana przez obojga rodziców? Ministerstwo odpowiedziało następująco: Ministerstwo Cyfryzacji nie przewiduje szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie wskazywania, który z rodziców powinien umowę podpisać. Rozstrzygnięcie kwestii prawa do opieki nad dzieckiem nie jest przedmiotem projektowanej ustawy.

Kto odpowiada za wsparcie w eksploatacji laptopa i pomoc techniczną?

Zgodnie z wymaganiami prowadzonego przetargu wszystkie laptopy, które trafią w ręce uczniów, objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta. W kwestii pomocy technicznej powstanie dedykowana strona internetowa oraz infolinia, których prowadzenia podejmie się NASK.

Gdzie nauczyciele będą mogli kupić laptopa za bon?

Konfederacja Lewiatan poruszyła kwestię zakupu laptopa przez nauczycieli. Zgodnie z przedstawioną opinią wymagania względem sprzedawców są zbyt wygórowane, a laptopy nie będą mogły być sprzedawane przez internet. Co na to Ministerstwo?

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż stacjonarną, jak i internetową mogą zarejestrować się na liście sprzedających laptopy lub laptopy przeglądarkowe. Mają oni takie same obowiązki sprawozdawcze względem Ministra Cyfryzacji, jak sprzedawcy stacjonarni.

Co bardzo istotne mechanizm realizacji bonów nie jest szczególną nowością. Analogiczne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w przypadku dekoderów DVB-T2.

Jakie oprogramowanie edukacyjne zostanie zainstalowane na laptopach?

Znanym zagadnieniem związanym z laptopami dla czwartoklasistów jest również kwestia dostępności oprogramowania edukacyjnego. Według Konfederacji Lewiatan takie oprogramowanie powinno znaleźć się na dysku laptopa już w momencie przekazania go uczniowi. Ministerstwo ma na ten temat odmienne zdanie. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji to do poszczególnych szkół należy wybór używanego oprogramowania i nie należy spodziewać się kolejnych rekomendacji rządowych.

Laptopy zostaną dostarczone uczniom w oryginalnych opakowaniach producenta, bez ingerencji Ministerstwa Cyfryzacji.

Pełne stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji dostępne jest na tej stronie internetowej: Odniesienie do uwag Konfederacji Lewiatan.