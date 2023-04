1,2 mld zł na laptopy (ASUS ExpertBook) dla uczniów. Dostarczy je x-kom

Już pod koniec stycznia tego roku, informowaliśmy Was o decyzji rządu, dotyczącej nieodpłatnego przekazania laptopów uczniom wszystkich klas czwartych w naszych szkołach.

Więcej o tym w tym wpisie: Każdy uczeń 4. klasy podstawówki dostanie od rządu laptopa.

Wówczas mowa była o 370 tysiącach laptopów, na zakup których rząd przeznaczył kwotę 760 mln zł. Dotyczyło to jednak liczby uczniów czwartych klas szkół publicznych, jednak rząd wynegocjował z Komisją Europejską zgodę na takowe zaopatrzenie również uczniów szkół niepublicznych.

Minister Cieszyński dla PAP:

Dzisiaj mamy otwarcie ofert. To jest największy tego typu przetarg na świecie. Prawie 400 tys. sztuk laptopów dla edukacji, dla uczniów czwartych klas. Wynegocjowaliśmy, by trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy, trafią także do uczniów szkół niepublicznych.

Mamy więc już 400 tys. sztuk, ale nie wiadomo skąd się wzięła na stole kwota aż prawie 1,2 mld zł - taką informację na swoim koncie na Twitterze zamieściła Anna Wittenberg z Dziennika Gazeta Prawna, która to ma już dostęp do złożonych ofert.

Z jej konta znamy też już listę firm, które przystąpiły do przetargu - łącznie jest ich 14, większość z nich wiele Wam nie powie - prócz sklepów x-kom, ale wymieńmy je wszystkie:

Grupa E sp. z o.o. z Tychów

Suntar sp. z o.o. z Tarnowa

Terg S.A. ze Złotowa

ITPunkt sp. z o.o. z Katowic

Bechtle Direct sp. z o.o. z Wrocławia

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. z Krakowa

Fuvic Solutions S.A. z Warszawy

x-kom sp. z o.o. z Częstochowy

Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o. z Zielonej Góry

Immitis sp. z o.o. z Bydgoszczy

Advatech sp. z o.o. z Wrocławia

Intaris sp. z o.o. z Warszawy

Itegrated Solutions sp. z o.o. z Warszawy

MDP Polska ITS sp. z o.o. z Warszawy.

Dla przypomnienia, w międzyczasie dopisano do warunków przetargu konieczność umieszczenia grawerunku na laptopach - Nie sprzedacie laptopów dla uczniów w lombardzie czy na Allegro, ale to i tak nie tłumaczy tak dużego wzrostu kwoty przetargu z 760 mln zł do 1,2 mld zł.

Aktualizacja

Już chyba wiemy dokładnie, skąd ten koszt - minister Cieszyński przed chwilą podał na swoim koncie na Twitterze, iż najkorzystniejszą ofertę złożył x-kom, proponując laptopa ASUS ExpertBook B1502CBA, a którego dostarczenie wycenia się na kwotę 2 952,00 zł brutto za sztukę.

Źródło: PAP/Anna Wittenberg/Janusz Cieszyński.