Huawei, choć w kwestii smartfonów zdecydowanie musi walczyć o pozycję na rynku, jeżeli chodzi o inne elementy rynku elektroniki użytkowej, jak notebooki, słuchawki czy zegarki, radzi sobie wyśmienicie. Szczególnie laptopy marki doceniane są za takie kwestie jak wygląd, wykonanie, jakość czy wydajność, dlatego też seria MateBook cieszy się niesłabnącą popularnością. Teraz Huawei zaktualizował tę linię o dwa nowe modele. Co wnoszą na rynek?

Huawei MateBook X Pro

ekran 14,2 cala o rozdzielczości 3120x2080, 90 Hz, 1 mld kolorów, 96 proc. pokrycie gamy P3, jasność maksymalna 500 nitów

procesor Intel Core 17-1360P, układ graficzny Intel Iris Xe, TDP 30 W, tryb Super Turbo

16 GB pamięci RAM

1 TB SSD

konstrukcja ze stopu magnezu

waga 1,26 kg

wymiary 221x310x15,6 mm

Bateria 60 Wh, ładowanie z mocą 90 W

kamerka 720 p do wideorozmów

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

dwa porty USB-C/ dwa porty Thunderbolt 4/ combo słuchawkowo-mikrofonowe

system chłodzenia Dual Shark Fin Fan

6 głośników wspierających technologię Huawei Sound

cena 9999 zł

Od samego początku widać, że Huawei MateBook X Pro to rozwiązanie dla twórców i osób, które chcą za jego pomocą konsumować treści. Dokładność odwzorowania kolorów i ΔE < 1, wraz z certyfikatem TÜV Rheinland Pro-level Colour Accuracy with Dual Colour Gamuts i dostarczonym przez Huawei narzędziem do sprzętowej korekcji kolorów 3D LUT z pewnością zostanie docenione przez artystów i grafików. Ekran w tym laptopie ma 8 trybów kolorów do wyboru, a dodatkowo, posiada warstwę antyrefleksyjną oraz certyfikat ochrony wzroku.

Jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, Huawei włożył tu wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. Przede wszystkim mamy tutaj Huawei Metaline Antenna, która zapewnia wyższą prędkość pobierania oraz niższe opóźnienie sygnału w sieci Wi-Fi. System chłodzenia Dual Shark Fin oznacz trzy niezależne wloty powietrza, oraz dwa wentylatory, wraz z bardzo płaskimi próżniowymi modułami odprowadzania ciepła. Huawei Sound oznacza natomiast obecność aż 6 głośników i 4 mikrofonów, wykorzystujących technologią AI do redukcji szumów.

Jeżeli jesteście ciekawi naszej recenzji tego sprzętu - zapraszam serdecznie do tekstu Kamila.

Huawei MateBook 16s

dotykowy ekran 16 cali o rozdzielczości 2520 x 1680, 1 mld kolorów, 100 proc. pokrycie gamy P3, jasność maksymalna 400 nitów

procesor Intel Core 19-13900H, układ graficzny Intel Iris Xe, TDP 60 W, tryb Super Turbo

16 GB pamięci RAM

1 TB SSD

konstrukcja ze stopu aluminium

waga 1,99 kg

wymiary 351 mm x 254,9 mm x 17,8 mm

Bateria 84 Wh, ładowanie z mocą 135 W

kamerka 1080 p do wideorozmów

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

port USB-C/ port Thunderbolt 4/ 2 porty USB-A/ port HDMI/ combo słuchawkowo-mikrofonowe

głośniki stereo

cena 7999 zł

Huawei MateBook 16s to natomiast połączenie wydajności z mobilnością. Mamy tu przede wszystkim ekran 16'' FullView o rozdzielczości 2,5K, który wyposażony jest w 10 punktowy panel dotykowy i szkło o twardości 7H. Tutaj też mamy chociażby "tryb eBook", który sprawia, że możemy czytać dłużej bez zmęczenia naszych oczu.

Pod maską drzemie natomiast mocny procesor Intel Core i9 13. generacji, który w trybie wydajności posiada TDP na poziomie aż 60 W. Wraz z nim komputer został wyposażony także w dużą baterię o pojemności 84 Wh, co pozwala na 13,5 godziny odtwarzania wideo w 1080p. Tutaj też mamy do dyspozycji technologię Super Device, która pozwala MateBookowi lepiej współpracować z innymi sprzętami Huawei, m.in. poprzez możliwość dzielenia się ekranami, intuicyjnej wymiany plików czy szybszej komunikacji i parowaniu.

Jeżeli zdecydujecie się skorzystać z oferty premierowej do 2 lipca, słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 otrzymacie w prezencie.